Habría fecha de regreso de Luis Malagón en el América ¿Llega para la Liguilla?

El América podría recibir una de sus mejores noticias rumbo a la parte decisiva del Apertura 2026. Luego de varios meses fuera de actividad por una dura lesión, Luis Ángel Malagón ya tendría una fecha tentativa para volver a las canchas con el conjunto azulcrema.

El guardameta mexicano sufrió una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo durante un partido de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union, lesión que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente y lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana.

Sin embargo, el panorama habría comenzado a cambiar en Coapa. De acuerdo con diversos reportes, Malagón podría reaparecer con el América a inicios de noviembre de 2026, justo en el cierre de la fase regular del torneo.

¿Cuándo volvería Luis Malagón con América?

La fecha tentativa para el regreso de Luis Malagón sería durante los primeros días de noviembre de 2026. Esto significa que el portero podría estar disponible para las últimas jornadas de la Fase Regular del Apertura 2026, siempre y cuando su evolución física continúe sin contratiempos.

La información señala que la rehabilitación del arquero americanista marcha mejor de lo esperado, por lo que en el club ya contemplarían un posible regreso antes de que termine la primera fase. Esto sería clave para un América que buscará llegar fortalecido a la parte más importante del semestre.

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Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del club, la posibilidad ilusiona al americanismo, pues Malagón se convirtió en una pieza importante para el equipo desde su llegada y también era considerado uno de los porteros más importantes del futbol mexicano.

Luis Malagon of America during the 9th round match between America and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 04, 2026 in Mexico City, Mexico.|Cortesia Club Juarez/Cortesia Club Juarez

La dura lesión que alejó a Malagón de las canchas

La lesión de Malagón ocurrió en marzo de 2026 y representó un golpe muy fuerte tanto para América como para la Selección Mexicana. El arquero quedó fuera de la justa mundialista tras sufrir la ruptura del tendón de Aquiles durante el duelo de Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union.

En los primeros reportes se manejaron tiempos amplios de recuperación. Incluso, medios como Infobae señalaron que una lesión de este tipo podía dejarlo fuera de actividad durante varios meses, con un periodo que podía variar según la gravedad y el tratamiento aplicado.

El propio Malagón habló recientemente sobre lo difícil que fue atravesar este proceso. En una entrevista reciente reconoció que el primer mes fue el más complicado y que uno de sus mayores retos fue “aprender otra vez a caminar”.