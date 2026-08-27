¿Cuándo se juegan las semifinales de la Leagues Cup 2026?

El camino hacia el campeonato de la Leagues Cup 2026 ha llegado a su punto más crítico. Las esperadas semifinales del torneo binacional se jugarán el martes 1 y miércoles 2 de septiembre de 2026.

El desarrollo de la competencia ha dejado duelos de alta intensidad, evidenciando una hegemonía absoluta de los clubes de la Liga MX durante la edición 2026.

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León vs Toluca

La primera llave nos regalará un vibrante encuentro donde el Club León chocará frente a los Diablos Rojos del Toluca. La Fiera amarró su boleto con total autoridad luego de golear 3-0 al Real Salt Lake, mientras que el conjunto escarlata cumplió al vencer 2-0 al Austin FC.

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Monterrey vs América

Monterrey aseguró su presencia en la antesala de la final tras ganar su serie por 2-1 al Chicago Fire, mientras que su rival, las Águilas del América, sellaron su pase definitivo luego de vencer 2-0 al Columbus Crew; un triunfo espectacular orquestado por un par de golazos cortesía de Raphael Veiga y Brian Rodríguez.

Las escuadras que resulten victoriosas en estas apasionantes semifinales se verán las caras en la Gran Final del certamen, pactada para el domingo 6 de septiembre, misma fecha en la que se llevará a cabo el compromiso por el tercer lugar de la justa.

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