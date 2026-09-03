¿Cuándo se jugará la final de la Leagues Cup 2026?

Tras concluir una emocionante jornada de semifinales, donde Monterrey venció al América en una dramática tanda de penales y el Toluca acabó con el sueño del León, ya conocemos a los dos contendientes por el título.La gran final de la Leagues Cup 2026 se jugará el próximo domingo 6 de septiembre, en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México).

En el primer duelo los Diablos Rojos del Toluca acabaron con el sueño del León al vecerlos 2-0 en los 90m minutos, se para deifnio el primer invitado a la disputa por el título.

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En el segundo duelo disputado en el Dignity Health Sports Park de California, Rayados y Águilas protagonizaron un choque sumamente apretado y táctico. Tras un intenso empate 1-1 en el tiempo regular, la escuadra regiomontana impuso condiciones y temple en la tanda de penales para eliminar al Club América, asegurando así el primer boleto a la serie por el campeonato.

Con estos resultados, se asegura matemáticamente que, por primera vez desde la instauración del nuevo formato binacional, un equipo de la Liga MX conquistará el trofeo frente a la MLS.

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Fecha, lugar y hora exacta de la gran final de la Leagues Cup 2026

Desde la cancha del Shell Energy Stadium en Houston, Texas, el próximo domingo 6 de septiembre se jugará la gran final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey en punto de las 19:15 horas.

De igual forma, el partido por el tercer lugar se disputará horas antes. América y León se medirán en la misma cancha de la gran final en punto de las 16:00 horas.

Cabe mencionar que los cuatro equipos no tendrán actividad durante la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, posponiendo sus respectivos encuentros para poder culminar su participación en el torneo binacional.

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