Este es el 11 ideal de entre los jugadores del Apertura 2026, según un estudio

Ya han pasado seis jornadas desde el comienzo del Apertura 2026 y tenemos un panorama claro sobre el nivel actual de cada equipo participante. Club América, Toluca y Xolos de Tijuana aparecen como los clubes más fuertes en este inicio de temporada, pero eso no es todo, ya que también existe una visión de los jugadores con mayor nivel del futbol mexicano.

La plataforma especializada en datos, Statiskicks, reunió a los mejores jugadores del Apertura 2026 en un once inicial, teniendo en cuenta las primeras seis fechas de la Liga BBVA MX. La aplicación juntó a las mejores valoraciones del futbol mexicano en este comienzo de temporada y elaboró un XI utilizando como base la formación de 4-2-3-1. Así quedó conformado el equipo.

|Crédito: Instagram/@clubamerica

El mejor once inicial del Apertura 2026 hasta ahora

Comenzando por la portería, Statiskicks colocó a Rodolfo Cota del América como el arquero mejor valorado del Apertura 2026. En la línea de cuatro defensores nos encontramos con Jeremy Márquez de Cruz Azul como lateral derecho y Jesús Gallardo de Toluca como lateral por izquierda. Federico Pereira (Toluca) y Diego Campillo (Chivas) completan la zaga de centrales.

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El equipo cuenta con un doble pivote protagonizado por Santiago Homenchenko de Querétaro y Óliver Torres de Rayados de Monterrey. Más adelantado, aparece Juan Brunetta de Tigres, ejerciendo como enlace hacia los puntas y el delantero.

El sector derecho del ataque es protagonizado por Roberto Alvarado de Chivas, mientras que la banda izquierda es ocupada por Lucas Ocampos de Monterrey, uno de los goleadores del Apertura 2026. Finalmente, la sorpresa surge en el puesto de delantero centro, el cual es ocupado por el argentino Julián Carranza, quien juega para el Necaxa.

Crédito: Mexsport

Las valoraciones del mejor once inicial del Apertura 2026 hasta ahora

Rodolfo Cota: 7.35.

Jeremy Márquez: 6.70.

Diego Campillo: 6.94.

Federico Pereira: 7.52.

Jesús Gallardo: 7.09.

Santiago Homenchenko: 7.18.

Óliver Torres: 7.12.

Juan Brunetta: 7.45.

Roberto Alvarado: 7.50.

Lucas Ocampos: 7.86.

Julián Carranza: 7.20.

De acuerdo a la plataforma especializada, Lucas Ocampos es el MVP del Apertura 2026 hasta la fecha. El extremo argentino suma 5 goles y una asistencia en lo que va de torneo, siendo el futbolista con mayor contribución goleadora dentro de Rayados. Además, lucha por el campeonato de goleo, ubicándose en segundo lugar por detrás de Salomón Rondón (6).