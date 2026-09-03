Así fue el día que Guillermo Almada dijo que “América no podía quejarse del arbitraje” y hoy él lo hizo

Guillermo Almada estalló con el arbitraje de la semifinal de la Leagues Cup. El entrenador del Club América cuestionó las decisiones tomadas durante el partido ante Rayados de Monterrey y apuntó directamente contra Erick Yair Miranda, encargado del VAR. Para el estratega uruguayo, hubo acciones que pudieron cambiar el desarrollo del encuentro.

América perdió contra Rayados, que tiene a Lucas Ocampos en su mejor versión con Matías Almeyda. El conjunto regiomontano empató 2-2 durante los 90 minutos y posteriormente se impuso 5-4 en la tanda de penales para avanzar a la final de la Leagues Cup 2026, donde enfrentará al Toluca. Muchos recordaron cómo Almada se contradijo.

¿Qué dijo Guillermo Almada sobre el arbitraje de América vs. Rayados?

Almada consideró que el América fue perjudicado por el arbitraje durante la semifinal. El entrenador cuestionó principalmente el penal señalado a favor de Monterrey por una supuesta falta de Kevin Álvarez sobre Orbelín Pineda. Desde su perspectiva, fue el jugador de Rayados quien buscó el contacto con el defensor azulcrema.

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El entrenador también reclamó una acción sobre Henry Martín que, según su interpretación, debió ser revisada por el VAR. Por ello, criticó la actuación de Erick Yair Miranda y aseguró que ya le habían hablado sobre supuestos antecedentes del árbitro con el conjunto americanista.

ALMADA EXPLOTA CONTRA EL ARBITRAJE. 🚨



"¿Para ustedes fue penal? Dudoso".



"No es un error, es un HORROR la decisión del VAR. Terminó siendo decisivo. Todos los que vieron el partido fue muy evidente”. https://t.co/Mi2EZxG6Z0 pic.twitter.com/j9aFJOBgwm — PressPort (@PressPortmx) September 3, 2026

“No es un error, es un horror la decisión del VAR”, afirmó Almada después de la eliminación. El estratega sostuvo que Miranda debió llamar al árbitro central, Mario Escobar, para que analizara personalmente la jugada del penal.

¿Por qué Guillermo Almada se contradijo?

Las palabras de Almada llamaron la atención porque existe un antecedente en el que el propio entrenador tuvo una postura diferente ante un reclamo del América. Cuando dirigía al Pachuca, el conjunto azulcrema cuestionó una decisión arbitral durante una serie de Cuartos de Final.

En aquella ocasión, Henry Martín quedó frente al arquero Carlos Moreno y terminó derribado en una acción que inicialmente provocó la expulsión del guardameta. Sin embargo, el VAR intervino y determinó que había fuera de juego previo, por lo que la jugada fue anulada y la tarjeta roja quedó sin efecto.

André Jardine había cuestionado aquella decisión, pero Almada defendió el trabajo arbitral después de revisar la acción. “Yo la vi y fue offside”, explicó entonces el técnico uruguayo. Luego lanzó una frase que ahora volvió a aparecer: “El América no se puede quejar del arbitraje, por favor”.

Ahora, años después, el contexto es diferente. Almada es quien reclama decisiones arbitrales después de una eliminación y sus declaraciones contrastan con aquella postura que había expresado durante su etapa al frente del Pachuca.

