OFICIAL: El estadio ASEGURADO en el que jugará Cruz Azul en julio de 2026

Tras la obtención del título del Clausura 2026, el Club Deportivo Cruz Azul tiene la oportunidad de luchar por su primer campeonato en la temporada 2026/2027.

El partido por el Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX 2026 entre Cruz Azul y Toluca se jugará el sábado 25 de julio. El horario oficial para el encuentro está pactado a las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Te puede interesar: Inglaterra vs Noruega: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY jueves 9 de julio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

¿En qué estadio se jugará el Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX 2026?

La Máquina tendrá la oportunidad de levantar un título durante al arranque del Apertura 2026. De acuerdo con la página oficial de la Liga MX, el Campeón de Campeones tiene que disputarse fuera de México; por lo tanto, la sede para este vibrante duelo será el Dignity Health Sports Park en Carson, California, Estados Unidos.

Te puede interesar: OFICIAL: Selecciones eliminadas HOY jueves 9 de julio del Mundial 2026

¿En qué estadio jugará Cruz Azul durante el Apertura 2026?

De acuerdo con los reportes que surgieron en las últimas horas, la Liga BBVA MX recibió un comunicado donde Cruz Azul pidió cambiar su sede para jugar como local en el Apertura 2026.

Esto se da tras diversos problemas con los dueños del Estadio Banorte. El principal inconveniente sería un conflicto de intereses, ya que Cruz Azul cuenta con un banco como patrocinador y esto no sería del agrado de la administración tras el reciente cambio de nombre del inmueble. Gracias a esto, y a falta de ser confirmado de manera oficial, La Máquina fungiría como local en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul sufre BAJA de refuerzo EXTRANJERO a días del inicio del Apertura 2026

El camino de La Máquina en el inicio del Apertura 2026

Cruz Azul debutará en el Apertura 2026 como visitante ante el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Libertad Financiera, el próximo viernes 17 de julio a las 19:00 horas.

Por su parte, su presentación como local está programada para el martes 21 de julio, cuando enfrenten en la Jornada 2 al Club Puebla. El equipo buscará arrancar de gran manera ante su público, aunque todavía con la incógnita sobre en qué inmueble se disputará el partido.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul sufre BAJA de refuerzo EXTRANJERO a días del inicio del Apertura 2026