“La Selección Mexicana Femenil será protagonista": Mónica Vergara

La Selección Mexicana Femenil está cerca del desafío más grande al que se enfrentará este año: el Campeonato Concacaf W, en el que se determinará su presencia o ausencia del mundial de 2023.

De cara al torneo, el conjunto de Mónica Vergara jugará un partido amistoso contra Perú, donde la entrenadora dará la lista de las 23 jugadoras que disputarán el premundial.

“Es una generación impresionante donde las capacidades técnicas, tácticas, físicas y mentales de nuestras jugadoras están dando frutos. La lista no está definida, la daré en los próximos días” constató la entrenadora.

Cada momento ha sido Mágico y especial: Mónica Vergara

Vergara aseguró que tiene total confianza en sus jugadoras, ya que durante el año ha notado el desarrollo y trabajo de cada una, por lo que comentó que el México que disputará este campeonato será muy distinto al de años pasados.

“Estoy muy comprometida, seré la responsable porque confío plenamente en las jugadoras, en la federación y en mi país. Sé que es nuestro momento para da el 100%. Hagamos de esto algo histórico” compartió Mónica.

´Asi se prepara la Selección Mexicana Femenil

A lo largo de los preparativos de cara a este torneo regional, Vergara ha tenido distintas listas de convocadas, y en todas se vio la ausencia de una de las líderes de goleo de la Liga BBVA MX Femenil : Charlyn Corral; al respecto, la técnica dijo que las jugadoras que no estuvieron en la lista de 60 futbolistas, no están consideradas para el premundial.

“Están convocadas las que están en mejor momento ahora, eso no quiere decir que en un futuro no se vean a más jugadoras” dijo, “Charlyn se enfrenta a mucha competencia, las que están en esa posición han sido muy constantes y tienen cinco años en la liga compitiendo por el goleo. Entiendo y agradezco los comentarios, pero no hay ningún tema de conflicto” aseveró Vergara.

El Concacaf W comenzará el 4 de julio, donde la Selección Mexicana Femenil se enfrentará a su primer rival de grupo: Jamaica en el Estadio Universitario y cerrará la misma etapa en el clásico de la región contra Estados Unidos. “Vamos a ver a un México protagonista” cerró Mónica Vergara.