Cuánto cuesta tener la Copa del Mundo en casa: el precio de sus réplicas oficiales
Tener el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en tu casa es posible y así se consigue
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó perfecta para México y ya hay ilusión con que la Selección Nacional pueda ganar el torneo. El trofeo más deseado, el que todos quieren, también puede estar en tus manos gracias a la venta de réplicas oficiales de parte de FIFA. El reportero de TV Azteca, Gerardo Velázquez de León, reveló detalles.
“La réplica en 3,500 dólares, con todas las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo, está con todos los campeones de la Copa Mundial de la FIFA™. El trofeo más deseado. También hay una versión más chiquita, más barata la réplica a 1,799 dólares. Si no te alcanza para todos estos, está la de 500 dólares”, reportó el comentarista.
¡ES HERMOSA!🏆🤑— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 14, 2026
¡El sueño de todo futbolero! @gvlo2008 nos trae toda la información sobre lo que cuestan las réplicas del trofeo más codiciado del planeta. 🌎#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26
🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ TOTALMENTE… pic.twitter.com/sxgP8sU5EI
Todos los precios de las réplicas de la Copa Mundial de la FIFA™
- $3,500 USD: Réplica oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de 260 mm con caja con las ciudades anfitrionas y cada uno de los campeones
- $1,799 USD: Réplica oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de 150 mm con caja sin las ciudades ni los campeones
- $499 USD: Réplica oficial de la Copa Jules Rimet.
TE PUEDE INTERESAR:
- Guillermo Almada suma nuevo portero para el América y ya entrena con el primer equipo
- Dónde y en qué estadio se juega el Costa de Marfil vs Ecuador por el Mundial 2026
- HORARIO EXACTO para ver el Suecia vs Túnez, partido del Grupo F de la Copa del Mundo 2026
¿Cuánto cuesta comprar una réplica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en línea?
Además de los trofeos que se pueden conseguir presencialmente como hizo el comentarista de TV Azteca, Gerardo Velázquez de León, también se puede conseguir una réplica oficial del trofeo mundialista en la Store de la FIFA. Algunos de los precios más destacados son:
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1986™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1970™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2002™ de 45 mm
- $185 USD: Réplica autorizada de la Copa Jules Rimet de 150 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2010™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1998™ de 45 mm
- $30USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1978™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1994™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2014™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1966™ de 45 mm
- $85 USD: Réplica autorizada de la Copa Jules Rimet de 100 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1958™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1982™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1962™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1974™ de 45 mm
- $30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1930™ de 45 mm
- $180 USD: Réplica del trofeo del Mundial de Clubes FIFA 2025™ de 122 mm con caja de presentación
- $70 USD: Réplica del trofeo de campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ de Inglaterra de 70 mm
- $70 USD: Réplica del trofeo de campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ de Uruguay de 70 mm.