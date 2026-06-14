Cuánto cuesta tener la Copa del Mundo en casa: el precio de sus réplicas oficiales

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó perfecta para México y ya hay ilusión con que la Selección Nacional pueda ganar el torneo. El trofeo más deseado, el que todos quieren, también puede estar en tus manos gracias a la venta de réplicas oficiales de parte de FIFA. El reportero de TV Azteca, Gerardo Velázquez de León, reveló detalles.

“La réplica en 3,500 dólares, con todas las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo, está con todos los campeones de la Copa Mundial de la FIFA™. El trofeo más deseado. También hay una versión más chiquita, más barata la réplica a 1,799 dólares. Si no te alcanza para todos estos, está la de 500 dólares”, reportó el comentarista.

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Todos los precios de las réplicas de la Copa Mundial de la FIFA™

$3,500 USD: Réplica oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de 260 mm con caja con las ciudades anfitrionas y cada uno de los campeones

$1,799 USD: Réplica oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de 150 mm con caja sin las ciudades ni los campeones

$499 USD: Réplica oficial de la Copa Jules Rimet.

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Trofeo Copa Mundial|IMAGO/Miroslav Lelas/PIXSELL/IMAGO/Pixsell

¿Cuánto cuesta comprar una réplica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en línea?

Además de los trofeos que se pueden conseguir presencialmente como hizo el comentarista de TV Azteca, Gerardo Velázquez de León, también se puede conseguir una réplica oficial del trofeo mundialista en la Store de la FIFA. Algunos de los precios más destacados son:

$30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1986™ de 45 mm

$30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1970™ de 45 mm

$30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2002™ de 45 mm

$185 USD: Réplica autorizada de la Copa Jules Rimet de 150 mm

$30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2010™ de 45 mm

$30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1998™ de 45 mm

$30USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1978™ de 45 mm

$30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1994™ de 45 mm

$30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2014™ de 45 mm

$30 USD: Réplica autorizada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 1966™ de 45 mm

$85 USD: Réplica autorizada de la Copa Jules Rimet de 100 mm

|REUTERS