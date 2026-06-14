HORARIO EXACTO para ver el Suecia vs Túnez, partido del Grupo F de la Copa del Mundo 2026

Esta noche, el Estadio Monterrey se prepara para vivir una de las jornadas más interesantes de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al albergar el enfrentamiento entre Suecia y Túnez. Este partido, que cierra la actividad del Grupo F, es fundamental para ambas selecciones, especialmente considerando que comparten sector con potencias como Países Bajos y un equipo tan competitivo como Japón, lo que convierte a este choque en una oportunidad de oro para sumar tres puntos que podrían resultar decisivos al finalizar la primera ronda.

¿Cómo llega Suecia y Túnez?

Suecia arriba a tierras regias bajo la dirección de Graham Potter con una mezcla de solidez europea y una renovada ambición tras haber superado un complicado proceso eliminatorio. El equipo nórdico confía plenamente en la explosividad y el olfato goleador de Alexander Isak y Viktor Gyökeres, quienes se perfilan como los encargados de romper el cerrojo defensivo de su rival. La propuesta sueca parece clara: aprovechar su superioridad física y un juego de bandas estructurado para imponer condiciones desde el silbatazo inicial, obligando a los africanos a desgastarse corriendo detrás del balón.

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Por su parte, Túnez llega al Estadio Monterrey con la etiqueta de ser un equipo sumamente "correoso" y complicado de descifrar. Las Águilas de Cartago, comandadas por el experimentado Youssef Msakni, conocen bien el peso de la responsabilidad y buscarán contrarrestar el poderío sueco a través de una disciplina táctica innegociable. Su estrategia probablemente se centre en cerrar espacios, mantener el orden defensivo durante la mayor parte del encuentro y aprovechar cualquier desatención para lanzar contragolpes rápidos que sorprendan a la zaga europea.

Horario de la transmisión del partido entre Suecia vs Túnez

El partido entre Suecia y Túnez comenzará en punto de las 20:00 del centro de Ciudad de México, previo al arranque del partido se llevará a cabo el protocolo en el que entonan los himnos nacionales de cada nación.

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