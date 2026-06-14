Dónde y en qué estadio se juega el Costa de Marfil vs Ecuador por el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con una jornada cargada de actividad y uno de los partidos que más expectativa genera en Sudamérica es el debut de Ecuador. La Selección ecuatoriana comienza su camino ante Costa de Marfil, en un duelo correspondiente al Grupo E de la justa mundialista.

En qué estadio se juega el Costa de Marfil vs Ecuador

El Costa de Marfil vs Ecuador se juega en el Estadio Filadelfia, nombre oficial utilizado por FIFA durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este inmueble es de los más destacados en Estados Unidos, precisamente por ser protagonista en la NFL.

La sede se encuentra en Filadelfia, una de las ciudades elegidas para recibir partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Durante la competencia, el estadio dejará de utilizar su nombre comercial habitual por las políticas de FIFA respecto a marcas y patrocinadores.

Estadio Filadelfia, Estados Unidos|Crédito: @LFFStadium / X

Este recinto será una de las sedes estadounidenses del torneo y recibirá varios partidos durante la primera fase. Además, Filadelfia también tendrá actividad en rondas posteriores, por lo que será una de las ciudades con peso dentro del calendario mundialista.

Dónde está ubicado el Estadio Filadelfia del Mundial 2026

El Estadio Filadelfia está ubicado en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en la costa este de Estados Unidos.

La sede tiene una capacidad superior a los 65 mil espectadores y suele ser utilizada para partidos de futbol americano, aunque también ha recibido encuentros internacionales de futbol. Para la justa veraniega fue adaptado dentro del calendario oficial como uno de los escenarios de la fase de grupos.

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El duelo entre Costa de Marfil y Ecuador será uno de los partidos que le dará actividad al Grupo E, sector en el que también aparecen Alemania y Curazao, partido donde los teutones golearon de forma histórica por 7-1 a su par caribeño.

Entering a new era in Philadelphia ⚽️ pic.twitter.com/Vy6lmQOFVv — Lincoln Financial Field (@LFFStadium) June 11, 2026

A qué hora juega Ecuador contra Costa de Marfil

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador se jugará este domingo 14 de junio a las 17:00 horas del centro de México. En Ecuador, el compromiso comenzará a las 18:00 horas, mientras que en Filadelfia será a las 19:00 horas.

Qué partidos se juegan en el Grupo E del Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador comparten el Grupo E con Alemania y Curazao. La actividad del sector comenzó con el partido entre Alemania y Curazao, mientras que el duelo entre africanos y sudamericanos cerrará la primera jornada del grupo.

Después de este debut, Ecuador deberá enfrentar a Curazao y posteriormente a Alemania, en un calendario que aumenta de dificultad conforme avance la fase de grupos. Para la Tri, sumar ante Costa de Marfil puede ser fundamental antes de medirse a una de las potencias históricas del torneo.

La Copa Mundial de la FIFA™ cuenta por primera vez con 48 selecciones, por lo que el margen de competencia cambió respecto a ediciones anteriores. Aun así, comenzar con una victoria sigue siendo una ventaja clave para cualquier equipo que aspire a instalarse en la siguiente ronda.