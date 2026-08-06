Cuánto gana Gabriel Milito como DT de Chivas en esta temporada

Gabriel Milito afronta una nueva temporada como entrenador de Chivas, luego de haber cerrado una primera campaña correcta, aunque sin títulos. El timonel argentino buscará obtener su primer trofeo como técnico rojiblanco y la directiva apuesta confiablemente en su proyecto. Por esta razón, es considerado uno de los estrategas con salario más elevado dentro de la Liga BBVA MX.

Milito llegó al futbol mexicano a mediados de 2025, luego de haber tenido un paso por Brasil dirigiendo a Atlético Mineiro. En aquel entonces, la cúpula directiva del Guadalajara le ofreció al argentino un contrato por dos años, es decir, hasta junio de 2027. Para este Apertura 2026, Chivas decidió mantener al entrenador en el cargo gracias a los resultados conseguidos en el último tiempo.

Cuánto dinero gana Gabriel Milito en Chivas

De acuerdo a la información que ofrecen diversos reportes, Milito acordó un salario de 32 millones de pesos al año para tomar las riendas de Chivas. Este monto equivale actualmente a 1,8 millones de dólares aproximadamente, cifra que coloca al técnico sudamericano entre los mejores pagos de la Liga BBVA MX.

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Milito aún mantiene un año de contrato con Chivas, por lo que si no ocurre ninguna sorpresa en el camino, estará al mando del primer equipo durante todo el Apertura 2026 y también el Clausura 2027. Sin embargo, su futuro en la institución rojiblanca estará sujeta a los resultados que podría obtener en los torneos presentes como la Liga BBVA MX o la Leagues Cup.

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Milito busca su primer título en Chivas

Gabriel Milito afrontará la Leagues Cup 2026 con un objetivo pendiente desde su llegada a Guadalajara: conquistar su primer título como entrenador de Chivas. El argentino asumió el cargo en mayo de 2025 y, pese al crecimiento mostrado por el equipo, todavía no pudo levantar un trofeo con el conjunto rojiblanco.

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Su primera oportunidad en la Liga BBVA MX terminó en los Cuartos de Final del Apertura 2025, cuando Cruz Azul eliminó a Chivas por 3-2 en el marcador global. Meses después, el Rebaño dio un paso adelante: estableció su récord de puntos en torneos cortos con 36 unidades en el Clausura 2026 y alcanzó las Semifinales, aunque nuevamente la Máquina terminó con sus aspiraciones.

Ahora, la Leagues Cup aparece como otra posibilidad para que Milito consiga su primera corona al frente del Guadalajara. Antes del debut ante LAFC, el propio club informó que el entrenador acumula 47 partidos oficiales, con 23 victorias, 10 empates y 14 derrotas, para una efectividad del 56 por ciento. Además, el argentino dejó clara la ambición con la que encara la competencia: aseguró que Chivas juega cada encuentro como si fuera una final.

La Leagues Cup podría convertirse así en el torneo que termine de consolidar el proyecto de Milito, que ya consiguió llevar a Chivas a instancias decisivas de la Liga BBVA MX, pero todavía tiene pendiente traducir ese crecimiento en un campeonato.