Desafío para Milito: nadie puede creer esta cifra negativa de Chivas en la Leagues Cup

Mientras que Chivas blindó a Gabriel Milito con una importante cláusula de salida ante los recientes rumores que lo vincularon con River Plate, el entrenador argentino ahora tiene otro desafío por delante. El Guadalajara buscará cambiar su historia en la Leagues Cup, un torneo en el que los resultados han estado muy lejos de las expectativas.

¿Cuál es el récord negativo de Chivas de Guadalajara?

Aunque Milito llegó a un récord positivo en Chivas, el panorama en la Leagues Cup es completamente distinto. El “Rebaño Sagrado” apenas registra una victoria en sus últimos siete partidos dentro del certamen, una estadística que refleja las dificultades que ha tenido para competir frente a los equipos de la MLS.

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La participación del Guadalajara en la Leagues Cup ha dejado un saldo muy discreto. En las tres ediciones anteriores, el equipo únicamente consiguió un triunfo en siete encuentros disputados. Esa única victoria llegó en la edición de 2025 frente al FC Cincinnati, cuando el conjunto rojiblanco ya no tenía posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

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Además, Chivas nunca ha logrado superar la primera fase del torneo, sin importar el formato de competencia. Esa marca convierte a la edición 2026 en una oportunidad para romper una racha que pesa sobre la institución y comenzar a construir una historia diferente en el campeonato entre clubes de la Liga BBVA MX y la MLS.

¿Qué se sabe de la continuidad de Milito en Chivas?

Las especulaciones sobre un posible interés de River Plate quedaron descartadas por el propio Gabriel Milito. El entrenador aseguró que su compromiso sigue siendo con Chivas y que su único objetivo es pelear por títulos con el club mexicano.

La directiva también tomó precauciones tras la salida de Fernando Gago en 2024. De acuerdo con diversos reportes, el contrato de Milito incluye una cláusula de rescisión elevada para dificultar una salida anticipada.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

El calendario de las Chivas de Milito en la Leagues Cup 2026

El "Rebaño Sagrado" comenzará un exigente recorrido en territorio estadounidense, donde intentará dejar atrás sus malos antecedentes en el torneo.