¡Una fortuna! La cifra del dinero que ha gastado Cruz Azul en refuerzos hasta ahora

Cruz Azul cuenta con una de las plantillas más completas de la Liga BBVA MX y, desde la llegada de Iván Alonso como director deportivo, ha gastado una cantidad increíble de dinero. Nombres como José Paradela y Jesús Orozco Chiquete son algunos de los más resonantes. Pese a ello, La Máquina no ha podido traducir su poderío económico en títulos dentro del futbol mexicano.

El dinero que gastó Cruz Azul desde la llegada de Iván Alonso

Alonso se unió a Cruz Azul en diciembre de 2023, es decir, hace prácticamente dos años. En el tiempo que lleva su gestión, el club ha invertido más de 70 millones de dólares en fichajes, una cifra descomunal para el futbol mexicano. Esta tendencia parece seguir vigente dentro de la Noria, pues se vio reflejada con la reciente contratación de Miguel Borja , jugador colombiano que tendrá uno de los salarios más altos del plantel.

Cruz Azul gastó más de 70 millones en fichajes|Crédito: @CruzAzul / X

Cabe destacar que los fichajes de la era Alonso suelen contentar a la afición. La mayoría ha respondido de forma correcta desde el plano individual, donde destacan jugadores como José Paradela, Jesús Orozco Chiquete, Gabriel Fernández y hasta Luka Romero. No obstante, es una realidad que La Máquina ha perdido una buena cantidad de dinero respecto a lo invertido hasta la fecha.

Los fichajes de la era Iván Alonso

Cruz Azul desembolsó más de 70 millones de dólares repartidos en estos jugadores:



José Paradela - 12 millones de dólares.

Jesús Orozco - 11 millones.

Giorgos Giakoumakis - 10 millones.

Gabriel Fernández - 10 millones.

Mateusz Bogusz - 9 millones.

Jeremy Marquez - 4,5 millones.

Willer Ditta - 4,5 millones.

Omar Campos - 4 millones.

Luka Romero - 3,5 millones.

Jorge Sánchez - 3 millones.

Total - 71,5 millones.

Cruz Azul perdió dinero con ciertos jugadores

Algunas inversiones no resultaron ser las esperadas para La Máquina y, teniendo en cuenta los datos ofrecidos por Transfermarkt, el club perdió millones con varios jugadores. Por ejemplo, el ‘Toro’ Fernández tiene un valor actual de 2 millones de dólares, una diferencia abismal respecto a los 10 millones que pagó Cruz Azul en 2024.

Otro ejemplo es el de Jesús Orozco Chiquete, quien llegó al club por 11 millones de dólares y que, hoy en día, su valor de mercado no supera los 6 millones. Por estos motivos, algunos aficionados comenzaron a cuestionar el trabajo de Alonso, quien aún busca ser campeón de la Liga BBVA MX desde su llegada.