Colombia sufre una maldición que ahora lo golpeó en el Mundial 2026: de qué se trata

La historia se repite y el dolor es el mismo. En una dramática definición por penales en Vancouver, la Selección de Colombia quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a manos de Suiza. Tras igualar 0-0 durante los 120 minutos de juego, la precisión fue el factor determinante, dejando nuevamente a los cafeteros fuera de competencia desde el punto de cal. Esta derrota no es un hecho aislado, sino que se suma a una racha negativa que persigue al equipo sudamericano cuando los encuentros se resuelven mediante esta instancia definitiva. ¿La razón? En los últimos 11 años, perdió 5 de los anteriores 7 definiciones desde los 12 pasos.

Desde hace algo más de una década, los penales se han transformado en un dolor de cabeza para Colombia en los grandes torneos internacionales. La frialdad de los números es contundente:



2015 - Copa América (Cuartos): Perdió ante Argentina (5-4).

Perdió ante Argentina (5-4). 2016 - Copa América (Cuartos): Ganó ante Perú (4-2).

Ganó ante Perú (4-2). 2018 - Mundial (Octavos): Perdió ante Inglaterra (4-3).

Perdió ante Inglaterra (4-3). 2019 - Copa América (Cuartos): Perdió ante Chile (5-4).

Perdió ante Chile (5-4). 2021 - Copa América (Cuartos): Ganó ante Uruguay (4-2).

Ganó ante Uruguay (4-2). 2021 - Copa América (Semifinal): Perdió ante Argentina (3-2).

Perdió ante Argentina (3-2). 2026 - Mundial (Octavos): Perdió ante Suiza (4-3).

De siete definiciones recientes, el equipo ha caído en cinco, evidenciando una dificultad recurrente para cerrar los partidos cuando la presión de los doce pasos toma el protagonismo. Esta "maldición" vuelve a truncar el sueño de una generación que se despide de manera prematura, viendo cómo el boleto a cuartos de final se escapa nuevamente en un suspiro.

Colombia pierde en penales ante Suiza en el Mundial 2026.|Albert Gea/REUTERS

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