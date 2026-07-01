¿Cuánto vale la Selección de Estados Unidos? El MILLONARIO precio de toda la plantilla en Mundial 2026™?

El dinero no juega en la cancha, pero vaya que refleja el crecimiento de un proyecto deportivo. De cara a sus compromisos cruciales en la fase de eliminación directa del Mundial 2026™, la Selección de los Estados Unidos no solo destaca por su condición de local, sino también por el espectacular valor económico que ha alcanzado su plantel. El proyecto comandado por Mauricio Pochettino es, oficialmente, una de las plantillas más caras del continente y del torneo.

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¿Cuál es el valor de mercado de la selección de Estados Unidos?

De acuerdo con los datos más recientes de la prestigiosa plataforma especializada Transfermarkt, el valor total de mercado de los 26 convocados estadounidenses asciende a la impresionante cifra de 385.35 millones de euros. Este monto sitúa al conjunto de las barras y las estrellas en el puesto número 17 a nivel global, compitiendo al tú por tú en cotización con potencias históricas europeas y sudamericanas como Croacia, Uruguay y Suiza.

La evolución del futbolista estadounidense en las ligas de élite de Europa ha disparado estas cifras. El grueso de la plantilla milita en el Viejo Continente, lo que eleva el estatus financiero de un equipo que dejó de ser una sorpresa para convertirse en una realidad de mercado.

Christian Pulisic y Folarin Balogun los más valiosos en el mercado

El liderato económico del vestuario norteamericano está compartido por dos auténticas figuras que brillan en las ligas más exigentes del mundo:

Christian Pulisic (AC Milan): El apodado "Capitán América" sigue siendo el referente absoluto y su etiqueta de precio lo demuestra con un valor de 40 millones de euros. Su gran momento en la Serie A italiana respalda cada centavo.

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Detrás de ellos, nombres como Weston McKennie (30 M€) y Malik Tillman (30 M€) completan un mediocampo sumamente cotizado.

