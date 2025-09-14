¿Cuántos boletos del Mundial en México hay disponibles para público en general?

La fiebre del Mundial 2026 se siente cada vez más intensa y la venta de boletos causó furor en todo el país, pues es una búsqueda asfixiante, tal como ocurre en otras esferas como la música. Las listas de espera, los precios y la poca disponibilidad pusieron de nervios a muchos, pues hay una real preocupación. ¿Cuántos boletos están realmente disponibles para el público en general? Algunos indican que no más de 10, 000.

¿Cuántos boletos hay disponibles para el público general en el Mundial 2026?

Hablando en el caso específico del contexto mexicano, el país recibirá 17 encuentros del Mundial, incluyendo 4 del repechaje que hace unos días confirmó como sedes a Monterrey y Guadalajara. Por ello, el inicio del registro y la venta de boletos se volvió una locura para todos, pues realmente es suerte si resultas seleccionado para comprar.

Sin embargo, una de las problemáticas es que muchos de los lugares que hay disponibles para la Copa del Mundo, ya están apartados para los miles de boletos que reparten los patrocinadores. Además, de que los dueños de los palcos también tienen una buena cantidad de lugares apartados. Algunas fuentes indican que la cantidad real para repartir entre el “público en general” no supera los 10, 000 boletos para los juegos en México.

¿Cuándo inició la venta de boletos del Mundial en México?

El pasado 10 de septiembre empezó la odisea a la que todo fanático del futbol se está sometiendo para buscar un lugar en los estadios de México para el Mundial. Se debe iniciar un registro ante FIFA para tener una cuenta y desde ahí realizar el trámite para buscar en esta primera fase. Después de esta tipo preventa (fue para clientes exclusivos VISA), la segunda fase se dará del 27 al 31 de octubre, donde de manera similar serán seleccionados unos pocos afortunados.

¿Cuáles son los costos de los boletos para el Mundial 2026?

Aunque no hay un costo fijo y depende de los paquetes, promociones que incluyen viajes y hoteles o demás cuestiones, los precios para entrar a un partido mundialista irán desde los 60 hasta los 6730 dólares, esto en la final a disputarse en los Estados Unidos. Es decir, para estar en los juegos del Mundial se deben desembolsar entre 1140 y 127, 870 pesos en moneda nacional.