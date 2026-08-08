ÚLTIMA HORA: Lionel Messi podría ser baja contra Rayados de Monterrey por la pérdida de su padre
Este sábado se confirmó la muerte del padre del astro argentino, quien podría no estar en el duelo de la Leagues Cup 2026
El futbol se vistió de luto tras la confirmación del fallecimiento del padre de Lionel Messi a los 68 años. En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ surgieron varios rumores de que estaba delicado de salud y hasta se difundió una fake news de su muerte, la cual se confirmó las primeras horas de este sábado, día en que el Inter Miami se enfrenta a Rayados de Monterrey, duelo en el que el argentino podría ser baja.
De acuerdo con reportes desde Argentina, el capitán de la albiceleste pediría un permiso especial al club de la MLS para viajar a Rosario y estar en el funeral de su padre, sin que hasta el momento haya confirmación tanto del equipo como del jugador, quien fue derrotado en un ranking por Armando "Hormiga" González.
La muerte del papá de Messi
Jorge Messi, padre de Lionel, falleció a los 68 años la noche del viernes 7 de agosto en un hospital de la ciudad de Rosario debido a complicaciones de salud, las cuales empeoraron durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que llamó la atención de todos no verlo en los estadios apoyando a su hijo.
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Lo anterior, ya que Jorge fue pieza clave para Leo, pues fungió como su representante en sus primeros años de carrera. Además, fue el autor de que el capitán de Argentina llegara al FC Barcelona cuando el jugador apenas tenía 13 años. Le consiguió un contrato, sueldo, vivienda y la cobertura del tratamiento hormonal.
El partido de Leagues Cup que podría perderse Messi
Este sábado, Inter Miami y Rayados de Monterrey se enfrentarán en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, duelo en el que Lionel Messi no podría estar tras la muerte de su padre. Se espera que el jugador arribe a Rosario, Argentina, para darle el último adiós.