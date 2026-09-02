Estos son los millones de dólares que Chivas ganó en este mercado de fichajes

El Club Deportivo Guadalajara ha recibido burlas en los años recientes por la falta de trofeos que tiene la institución. Sin embargo, en los últimos semestres también se ha aplaudido el trabajo que están haciendo desde la parte deportiva y dirigencial para traer a los mejores refuerzos y cuerpos técnicos para el equipo. En ese sentido, se reportan saldos positivos tras los movimientos hechos con varios de sus futbolistas. He aquí el contexto en el que se encuentran las Chivas.

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¿Las Chivas recibieron mucho dinero en este mercado de fichajes?

La respuesta sería que sí. La dirigencia de Chivas hizo lo que había buscado desde hace unos meses, concretó la millonaria venta de Armando González y liberó masa salarial con múltiples jugadores que ya no formaban parte de la idea de Gabriel Milito. Por eso, aunque muchos ven con nostalgia la salida de la Hormiga, reconocen que el plantel se ve más que fortalecido.

En ese sentido, Chivas recibió en esta ventana veraniega los 12 millones de dólares de la Hormiga. Y gracias a los desprendimientos de futbolistas que no entraban en planes, se indica que se agregaron cerca de otros 5 millones. Esto gracias a la salida de Alan Mozo, Erick Gutiérrez, Alan Pulido y Gilberto Sepúlveda. Mientras que en menor medida del ahorro de salarios, se dieron las salidas de Yael Padilla y Leo Sepúlveda.

Con esto, la planificación deportiva en torneo a la visión de Gabriel Milito, solamente se ha visto fortalecida. El estratega ha recibido refuerzos y línea por línea se ven ampliamente competitivos los futbolistas con los que cuenta. Por ello, la afición se ilusiona y exige resultados en la temporada regular… y por supuesto que en las fases finales.

¿Cómo luce septiembre para las Chivas de Gabriel Milito?

El equipo tendrá compromisos de corte simbólico muy importantes en este mes patrio. Por eso, vale la pena ver la agenda de Chivas para este septiembre de 2026.