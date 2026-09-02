Prensa griega se rinde ante la Hormiga González y su gol: “Actuación especialmente prometedora”

La prensa en Grecia ha quedado contenta con la actuación de Armando Hormiga González, por lo que en los comentarios tras el partido entre el AEA y el Olympiacos han descritó el partido del mexicano como muy positivo y satisfactorio al seguir sumando sus primeros minutos como jugador del equipo rojiblanco.

En el partido de Copa de Grecia le dieron la confianza desde el arranque de partido y González respondió con gol, asistencia y manteniendo muy ocupados a los zagueros del cuadro rival que no lograron calmar la invecia del jugador recién llegado.

Hormiga González, de 23 años de edad se estrena como goleador de Olympiacos

El atacante Hormiga González, estuvo cerca de marcar para el equipo visitante al minuto 30 del juego, cuando remató de palomita dejando el esférico por encima del arco, en una jugada en la que parecía podría haver hecho más en su remate.

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Pero Hormiga González se quitó la espina cuatro minutos más tarde cuando en un nuevo servicio supo quitarse la marca y rematar de cabeza para el gol del cuadro de Olympiacos con el que se abrió el marcador.

Además al 50', en una jugada elaborada Hormiga sirvió para Sa, quien remató para poner el segundo tanto del juego, firmando gol y asistencia.

Luego vendrían dos goles más en el que no vio participación directa, aunque su movilidad siempre mantuvo ocupado al rival.

"Hormiga González marcó y acompañó su gol con una actuación especialmente prometedora", escribió en su crónica el diario dpeortivo griego Sport Day recalcando también que más allá de los tres puntos que son relevantes, Olympiacos y su afición, están contentas por el buen funcionamiento de los jóvenes y el fichaje de la Hormiga González.