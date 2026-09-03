Estos son los millones que perdió América por no llegar a la final de Leagues Cup

Esta edición de la Leagues Cup trajo consigo un sazón completamente distinto al enfrentar solamente a clubes mexicanos en las fases finales. Y el América se enfrentó a un rival constante en estas instancias, aunque lamentablemente cayó en semifinales y no aspirará a competir por el trofeo. Ante eso, hay una pérdida también en posibilidades de un premio económico mayor. Así luce el panorama del equipo alrededor de este torneo.

El emotivo mensaje que Pelé le dedicó a los mexicanos

¿Cuánto dinero perdió América por no clasificar a la final de la Leagues Cup?

El día miércoles 02 de septiembre se llevaron a cabo las semifinales de la Leagues Cup 2026. Rayados eliminó al Club América y Toluca hizo lo propio contra León. Eso significa que el conjunto azulcrema podría alcanzar solamente el tercer lugar. Por esta razón, jugará dicho encuentro contra León el próximo domingo 06 de septiembre.

Ante eso, la pérdida económica tampoco es mayúscula. Es decir, el tema monetario no es el más importante en cuanto a la repartición de premios. El campeón de este torneo recibe 2 millones de dólares, el subcampeón un millón, el tercer sitio medio millón y el cuarto lugar gana 250 mil dólares. Por ello, los azulcremas se jugarían - en diferencia - un cuarto de millón.

En un duelo donde se incluyó la polémica, el conjunto de Guillermo Almada cayó por la vía de los penales y por eso no competirá para obtener su primera Leagues Cup de la historia. Ante eso, su rival del próximo domingo (día en el que también se jugará la final) será el Club León. Allí los esmeraldas se juegan su clasificatoria a la Concachampions 2027.

¿América ya se clasificó a la Concachampions 2027?

Sin lugar a dudas uno de los puntos de interés de este torneo es el boletaje que ofrece a la Copa de Campeones de Concacaf, sin embargo ellos ya tenían su boleto asegurado por la Tabla Anual de lo competido entre el 2025-26. Ante eso, América se jugará el honor el próximo domingo, entendiendo que León saldrá a dejar la vida para obtener su boleto a un torneo de prestigio internacional. Después de eso, tocará preparar el juego de la Jornada 8 donde enfrentarán a Cruz Azul.