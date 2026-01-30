¿Cuántos Super Bowls han ganado los dos equipos que se enfrentarán en la Final de la NFL?

La NFL tendrá a un nuevo campeón el próximo domingo 8 de febrero cuando se enfrenten los Seattle Seahawks en contra de New England Patriots en el Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, un encuentro en el que ambos equipos buscarán sumar un nuevo trofeo Vince Lombardi a sus vitrinas.

Cuántos Super Bowls han ganado los Seattle Seahawks

Los Seattle Seahawks lucen como los favoritos para llevarse el Super Bowl LX gracias a su sólida campaña regular en la que terminaron como líderes de la Conferencia Nacional.

Esta será la cuarta vez en la que los Seattle Seahwaks llegan al partido por el título de la NFL; sin embargo, solo han podido levantar una vez el trofeo Vince Lombardi tras la consagración del titulo del Super Bowl XLVIII en el 2014 en donde derrotaron a Denver Broncos en el MetLife Stadium.

Antes de eso, los Halcones Marinos llegaron al Super Bowl XL en el 2006, pero lo perdieron frente a Pittsburgh Steelers. Seattle también llegó al Super Bowl XLIX buscando el bicampeonato, pero perdieron en una jugada de último minuto ante New England Patriots.

Seattle Seahawks luce como favorito para llevarse el Super Bowl LX|Kevin Ng/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Cuántos Super Bowls han ganado los New England Patriots

La historia de New England Patriots es una antes y después de Tom Brady ya que con el histórico mariscal se convirtieron en la franquicia más ganadora de la NFL al conquistar seis Super Bowls.

Los Pats levantaron el Vince Lombardi en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019, mientras que con Brady llegaron también a la Final de la NFL en 2008, 2012 y 2018. Antes de su mariscal, New England había llegado al Super Bowl en 1986 y 1997, pero sin éxitos.

