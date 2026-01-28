¿Cuántos Super Bowls se han jugado en el Levi’s Stadium?

El Levi’s Stadium es uno de los recintos más modernos y tecnológicos de la NFL. Casa de los San Francisco 49ers desde 2014, suele aparecer en las conversaciones cuando se habla de grandes eventos… ¿pero cuántos Super Bowls se han jugado ahí?

La realidad es simple, aunque su historia alrededor del Super Bowl tiene matices que vale la pena entender.

El único Super Bowl jugado en el Levi’s Stadium

Hasta hoy, solo un Super Bowl se ha disputado en el Levi’s Stadium.

Fue el Super Bowl 50, celebrado el 7 de febrero de 2016, un partido que quedó marcado no solo por el resultado, sino por el simbolismo que lo rodeó. En aquella edición los Denver Broncos vencieron 24-10 a los Carolina Panthers, liderados por una defensa dominante que opacó al MVP de la temporada, Cam Newton.

Ese partido también fue recordado como el último Super Bowl de Peyton Manning, quien se retiró semanas después levantando el segundo trofeo Lombardi de su carrera.

Aunque parezca extraño, el Levi’s Stadium no ha sido un anfitrión recurrente del Super Bowl. La razón no tiene que ver con la calidad del recinto, sino con factores externos.

On that day in 2014, Levi's Stadium officially opened.



It was originally set to open on July 11, 2014 but construction delays pushed it back a week.



Thoughts on the stadium as it celebrates its 9th year?#49ers #Random49ers pic.twitter.com/s5egPZrTOF — #Random49ers (@Random49ers) July 17, 2023

El Super Bowl 50 estuvo marcado por condiciones climáticas inusuales: lluvias intensas durante la semana previa y temperaturas frías para los estándares de California. Eso dejó una sensación agridulce en la NFL, que históricamente prefiere sedes con clima más predecible o estadios techados.

Desde entonces, la liga ha optado por otros escenarios para el juego más importante del año, aunque el Levi’s Stadium sigue siendo considerado para eventos de gran escala.

El Levi’s Stadium y su futuro en la NFL

Aunque solo ha albergado un Super Bowl, el estadio mantiene un peso importante dentro del mapa de la liga. Será una de las sedes del Mundial 2026 y sigue siendo candidato para grandes eventos internacionales y partidos especiales de la NFL.