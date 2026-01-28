ÚLTIMA HORA: advierten por esto a todos los latinos que irán al Super Bowl LX (vivan en EE.UU. o no)

Los latinos que asistirán al Super Bowl 2026 , que se llevará a cabo el día 8 de febrero en California, deberán saber que agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) harán operativos cerca y alrededor del Levi’s Stadium. Esto fue confirmado por las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), por lo que cualquier migrante ilegal será deportado de Estados Unidos.

ICE estará presente en las inmediaciones del estadio previo al juego entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks , que definirán al nuevo campeón de la National Football League (NFL). Una decisión que aumenta aún más la tensión entre los latinoamericanos y extranjeros que se encuentran viviendo en EE. UU. con el Gobierno de Donald Trump.

“El DHS está comprometido a trabajar con nuestros socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos los involucrados, como lo hacemos con cada evento deportivo importante, incluida la Copa del Mundo. Nuestra misión permanece inalterada", fue lo que advirtió Tricia McLaughlin Yoho, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, en el medio TMZ Sports.

La advertencia del ICE hacia los migrantes ilegales

Corey Lewandowski, asesor del DHS, afirmó que la aplicación de la ley es una “orden del presidente Donald Trump” y que no se detendrá por el Super Bowl: “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos. Es una situación muy real".

¿Qué documentos debe portar un migrante para evitar una detención del ICE en el Super Bowl?

Según la guía de la North Suburban Legal Aid Clinic, los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos siempre deben tener a mano alguno de los documentos que puedan evitar un mal momento con agentes federales. Esto aplica tanto para el Super Bowl como para cualquier otro escenario, incluso la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en junio.

Para los migrantes con estatus legal

Green card.

Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Aviso de aprobación (I-797).

Identificación que emitió el estado o licencia de conducir.

Para extranjeros sin estatus legal

Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.

Contratos de alquiler y facturas de servicios públicos.

Registros médicos o escolares propios o de un hijo.

Cualquier documento que confirme al menos dos años de residencia en EE.UU.

Licencia de conducir emitida por el estado.

Pese a esto, los migrantes irregulares que presenten algunos de los documentos mencionados no tendrán garantizado que los agentes no realicen la deportación. Sin embargo, sí evitará una expulsión acelerada si la persona es detenida por el ICE.

