Cuántos y cuáles DT de la Liga BBVA MX son de Argentina: lista completa

La Liga BBVA MX suele apostar considerablemente en los entrenadores argentinos y así ha sido a lo largo de su historia. Para el presente Apertura 2026, esta ideología no fue la excepción y seis clubes del balompié nacional pusieron su confianza en técnicos nacidos en el país sudamericano para afrontar sus respectivos proyectos.

Cabe destacar que Argentina contaba con siete estrategas en los banquillos de la Liga BBVA MX, pero la reciente renuncia de Guido Pizarro con Tigres UANL redujo la cifra antes del comienzo de la Jornada 3. De todos modos, la nacionalidad argentina sigue siendo una de las más predominantes entre los entrenadores del futbol mexicano.

Cuántos entrenadores argentinos hay en la Liga BBVA MX

Al 29 de julio de 2026, seis entrenadores argentinos continúan en funciones durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

La lista incluye a técnicos con experiencia en México como Antonio Mohamed y Matías Almeyda, además de entrenadores que recientemente asumieron nuevos proyectos, entre ellos Hernán Crespo y Esteban Solari.

El torneo había comenzado con siete estrategas argentinos. Guido Pizarro dirigió a Tigres durante las primeras dos jornadas, pero presentó su renuncia el 28 de julio por motivos personales.

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Lista completa de los DT argentinos del Apertura 2026

Estos son los seis entrenadores argentinos que permanecen al frente de un equipo de la Liga BBVA MX:



Hernán Crespo: Atlas

Gabriel Milito: Chivas de Guadalajara

Javier Gandolfi: León

Matías Almeyda: Rayados de Monterrey

Esteban Solari: Pumas UNAM

Antonio Mohamed: Toluca

Entre ellos, Mohamed es uno de los entrenadores con mayor recorrido dentro del futbol mexicano. El “Turco” llegó al Apertura 2026 después de conquistar la Concacaf Champions Cup con Toluca y mantenerse al frente del proyecto escarlata.

Almeyda también conoce las exigencias de la Liga BBVA MX por su pasado con Chivas. Para este torneo regresó al país con el objetivo de encabezar una nueva etapa en Rayados de Monterrey.

Qué pasó con Guido Pizarro en Tigres

Guido Pizarro era el séptimo entrenador argentino al comenzar el Apertura 2026. El exmediocampista inició el campeonato como director técnico de Tigres, pero decidió dejar el puesto después de dos fechas.

El conjunto universitario comunicó que la salida ocurrió por motivos personales. Pizarro se marchó luego de registrar una derrota y un empate en el inicio del torneo.

Mientras la directiva define al próximo responsable del primer equipo, Hernán Elizondo, entrenador de la categoría Sub-21, asumió el cargo de manera interina. Será acompañado por Carlos Turrubiates como auxiliar.