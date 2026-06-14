OFICIAL: Curazao le quita un HUMILLANTE récord a México con la goleada de 7-1 ante Alemania

La Selección de Alemania ha vuelto a mostrar su poderío histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el partido correspondiente a la primera jornada del Grupo E celebrado en Houston, la tetracampeona del mundo cumplió con los pronósticos de una forma implacable al aplastar 7-1 a la debutante Curazao, firmando así la mayor goleada de su historia frente a una selección de la CONCACAF en la máxima justa del futbol, quitándole ese ‘honor’ a la Selección Mexicana.

México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

Adiós a la marca de Argentina 78 ante México

Con este escandaloso 7-1, el conjunto europeo superó un récord histórico que se mantenía intacto desde hacía casi medio siglo. Hasta antes de este compromiso dominical, la mayor victoria de Alemania ante un rival de la confederación norteamericana en un Mundial se remontaba al Mundial de Argentina 1978. En aquella ocasión, la entonces Alemania Federal derrotó 6-0 a México en la fase de grupos, un resultado que quedó grabado como una de las tardes más oscuras del balompié azteca y que hoy ha sido desplazado por la pesadilla vivida por Curazao.

Un marcador con aroma a ‘Mineirazo’

Curiosamente, el 7-1 registrado en la pizarra electrónica del Estadio de Houston no es un marcador cualquiera para la memoria colectiva del futbol. Este resultado recuerda cuándo Alemania repitió la dosis en aquella mítica e inolvidable semifinal de Brasil 2014.

Aquel 8 de julio de 2014, el mundo entero quedó en estado de shock cuando el cuadro teutón destrozó por el mismo marcador de 7-1 a la selección de Brasil en su propio territorio (el histórico Mineirazo).

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Pero está no es la máxima goleada de la Selección de Alemania en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA. Un 8-0 del conjunto germano a Arabia Saudita es la mayor marca y esta fue en la Fase de Grupos de Corea-Japón 2002.

Si bien la escala de los escenarios y la jerarquía de las víctimas es sumamente distinta, la precisión milimétrica del ataque alemán volvió a manifestarse en suelo estadounidense.

