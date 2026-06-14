La razón por la que Brian Gutiérrez saldría del XI de México para enfrentar a Corea del Sur

La Selección de México sigue preparando su compromiso por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante su similar de Corea del Sur en una cita en donde pretenderá alcanzar un triunfo que le permita avanzar a la siguiente instancia del certamen. ¿Se mantendría Brian Gutiérrez en el once titular?

Contemplando este asunto, Javier Aguirre, conductor del conjunto nacional tiene la idea de realizar algunas variantes debido a situaciones ocurridas durante el duelo inaugural frente a su par de Sudáfrica.

La primera modificación sería obligada. Edson Álvarez entraría en el lugar de César Montes, quien vio la tarjeta roja en el compromiso anterior. También por cuestiones de rendimiento, perderían su lugar en el equipo inicialista Brian Gutiérrez e Israel Reyes.

Aparentemente los reemplazantes de estos dos jugadores serían Jorge Sánchez y Gilberto Mora, juvenil de rendimiento interesante durante el debut mundialista.

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De esta manera, el combinado nacional continúa su preparación para afrontar un nuevo partido en el campeonato. Se debe recordar que en caso de obtener un triunfo, la selección mexicana estaría más cerca de instalarse en la instancia de los dieciseisavos de final del certamen orbital.

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¿Cuándo es el partido frente a Corea del Sur por la segunda fecha de la fase de grupos?

El encuentro se realizará el próximo jueves 18 de junio y tendrá lugar en el imponente Estadio Guadalajara. Se debe recordar que contará con la transmisión EN VIVO Y GRATIS por parte del equipo periodístico de TV Azteca Deportes.

El mismo se realizará a partir de las 19.00 (horario mexicano) y contará con una gran cobertura que podrás apreciar a través de nuestro sitio web.

En esta misma sintonía se recuerda a toda la afición que a través de las diferentes plataformas digitales vas a poder seguir las incidencias de los partidos más representativos del torneo y que estarán disponibles sin cargo.