Curazao vs Costa de Marfil: Horario para ver el partido final del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su punto de máxima tensión. Este jueves 25 de junio, Curazao y Costa de Marfil se enfrentarán en un partido que puede definir el destino de ambos en el torneo.

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Sobre el papel, pocos esperaban que Curazao llegara con opciones reales de clasificación a la última jornada. Sin embargo, el conjunto caribeño ha sido una de las sorpresas más agradables del Mundial. Después de sufrir una durísima goleada en su debut frente a Alemania, logró levantarse de forma admirable para rescatar un histórico empate sin goles ante Ecuador.

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¿A qué hora se juega el Curazao vs Costa de Marfil?

El partido entre Curazao y Costa de Marfil se disputará este jueves 25 de junio.

Ciudad: Philadelphia, Pennsylvania

Estadio: Lincoln Financial Field

Hora: 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Se espera un partido de alta intensidad, con ambos equipos obligados a competir al límite.

Curazao sueña con la hazaña, mientras que Costa de Marfil quiere cerrar con dos triunfos

Gran parte del milagro curazoleño tiene nombre y apellido: Eloy Room. El veterano guardameta firmó una actuación memorable ante Ecuador y fue la gran razón por la que su selección sumó el primer punto de su historia en Copas del Mundo.

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Del otro lado estará una Costa de Marfil que dejó buenas sensaciones en sus primeros dos partidos. Los Elefantes arrancaron con victoria sobre Ecuador y después estuvieron a segundos de sacarle puntos a Alemania, pero terminaron cayendo en el cierre.

Esa derrota dolió, pero también confirmó que el conjunto africano tiene argumentos para competir a alto nivel.

Con futbolistas de jerarquía como Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Amad Diallo, Costa de Marfil parte como favorita. Aun así, Curazao ya demostró que sabe resistir y complicar a rivales teóricamente superiores.