El HORARIO EXACTO para ver el Ecuador vs Alemania, del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Si no quieres perderte ni un solo segundo del choque entre Ecuador y Alemania correspondiente al Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, saca la agenda y pon la alarma, porque aquí te dejamos el horario exacto y los detalles de la transmisión para México.

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¿A qué hora empieza el Ecuador vs Alemania?

El balón rodará en el césped del Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium) este jueves 25 de junio. Debido a que es la última fecha del grupo, el partido se jugará en simultáneo con el Curazao vs Costa de Marfil para garantizar el juego limpio.

El silbatazo inicial está pactado exactamente a las:

14:00 horas (2:00 PM) - Tiempo del Centro de México (CDMX, Monterrey, Guadalajara).

- Tiempo del Centro de México (CDMX, Monterrey, Guadalajara). 13:00 horas (1:00 PM) - Tiempo del Pacífico (Sonora, Chihuahua).

- Tiempo del Pacífico (Sonora, Chihuahua). 12:00 horas (12:00 PM) - Tiempo del Noroeste (Baja California).

Te sugerimos en conectarte a las pantalla de TV Azteca desde las 13:40 horas. La antesala de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes arrancará con el mejor análisis, el color desde las tribunas y las alineaciones confirmadas de ambos conjuntos.

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El panorama es dramático. Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann, llega relajada y con paso firme a la siguiente ronda tras sumar 6 unidades. Sin embargo, Ecuador se juega el alma completa. Los sudamericanos están obligados a buscar la victoria contra el gigante europeo si quieren meterse a los Dieciseisavos de Final. Un empate o una derrota los mandaría directo a casa.

La mesa está puesta para vivir 90 minutos de pura adrenalina con la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jose Campos, Zague y todo el equipo de Azteca Deportes.

