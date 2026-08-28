Dan Buettner, experto en longevidad: “Si empiezas a hacer esto 20 minutos al día, puedes alargar tu esperanza de vida varios años”

Envejecer es un proceso inevitable, pero algunos hábitos pueden ayudar a mantener una vida activa durante más tiempo. Dan Buettner, investigador de longevidad, ha estudiado las llamadas zonas azules, lugares donde existe una alta concentración de personas que alcanzan edades avanzadas y que comparten determinadas costumbres.

Entre sus principales recomendaciones aparece una actividad que prácticamente cualquier persona puede incorporar a su rutina. No requiere acudir a un gimnasio ni realizar ejercicios de alta intensidad. Para Buettner, caminar puede convertirse en una herramienta importante para combatir el sedentarismo y favorecer una vida más larga.

Un estudio sobre longevidad y sexo concluyó que las personas que tienen sexo por lo menos dos veces a la semana tienen menos riesgo de morir prematuramente. |Archivo

La recomendación de Dan Buettner para la longevidad

Buettner explicó en el pódcast de Jay Shetty que muchas personas creen que necesitan realizar grandes esfuerzos físicos para obtener beneficios. Sin embargo, su propuesta es mucho más sencilla: mantenerse en movimiento durante el día y convertir la actividad física en una costumbre.

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Buettner asegura que una persona sedentaria que comienza a caminar durante 20 minutos diarios podría añadir aproximadamente tres años a su esperanza de vida.

Caminar como solución a todo

Las observaciones de Buettner en las zonas azules muestran que caminar suele estar integrado en la vida cotidiana. Sus habitantes no necesariamente realizan entrenamientos extremos, sino que mantienen una rutina con movimiento, contacto social y actividades realizadas de forma natural.

El investigador también destaca otros elementos de estas comunidades, como compartir las comidas con la familia, mantener vínculos con los vecinos, participar en celebraciones y reservar momentos para la espiritualidad.

Para él, la longevidad está relacionada con un conjunto de hábitos que forman parte de la vida diaria. La intención es reducir el tiempo sedentario y encontrar maneras de mantenerse activo con mayor frecuencia.

¿Cómo saber si tengo una esperanza de vida más alta?

Buettner también habló sobre la relación entre la velocidad al caminar y la longevidad. Según explicó, una persona de 80 años que pueda recorrer una milla en menos de 17 minutos tendría una esperanza de vida aproximadamente seis años mayor.

Esta referencia no permite predecir cuánto vivirá una persona, ya que la longevidad depende de múltiples factores. La idea principal de Buettner consiste en que caminar 20 minutos al día puede ser un primer paso para abandonar el sedentarismo y mantener una rutina más activa.

