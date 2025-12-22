Dani Alves compraría un club en Portugal para ficharse a sí mismo y despedirse allí

Dani Alves no le trae grandes recuerdos a Pumas UNAM, equipo que le ganó una disputa legal . Es que arribó en julio de 2022 y tuvo fuertes problemas con la Justicia, precisamente una causa por violación por la que pasó un largo tiempo en prisión. Ahora que ya no está tras las rejas, el ex defensor brasileño regresaría a las canchas.

Según trascendió recientemente, a pesar de que Dani Alves había sido sentenciado por abuso sexual y estuvo preso hasta que fue absuelto , ahora que salió de prisión quiere volver a jugar. Se dice que compraría un club de la Tercera División de Portugal y se daría una oportunidad a él mismo como futbolista.

Precisamente los rumores indican que todo está encaminado para comprar al São João de Ver, de la Serie A de la Tercera División lusa. Las intenciones de Dani Alves con esto es poder lograr el retiro que no tuvo cuando era jugador del Club Universidad Nacional, pues quiere irse del futbol dentro del campo de juego y alejado de los conflictos legales.

TE PUEDE INTERESAR:



Las razones por las que Dani Alves estuvo preso

Dani Alves tuvo una condena inicial a 4 años y 6 meses de cárcel por una causa de abuso sexual con acceso carnal a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. Por ese motivo, estuvo en prisión preventiva más de un año hasta que salió en libertad provisional en marzo de 2024, tras pagar una fianza de un millón de euros.

🚨 𝗗𝗔𝗡𝗜 𝗔𝗟𝗩𝗘𝗦 🇧🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗡𝗨 𝗣𝗥𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗔𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗨𝗡𝗘 𝗘́𝗚𝗟𝗜𝗦𝗘 𝗔̀ 𝗚𝗘́𝗥𝗢𝗡𝗘 ! ⛪️✝️



Après 14 mois de prison, il a été aperçu en train de prêcher.



« 𝗝'𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗰𝘁𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗗𝗶𝗲𝘂. » 🙏



pic.twitter.com/u7wmga9oD3 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 28, 2025

No obstante, en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó por unanimidad la sentencia que condenó al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de cárcel por violación. Desde entonces el futbolista se ha mostrado más cercano a Dios, a la religión y se convirtió en predicador evangelista.

Los números de Dani Alves en Pumas UNAM

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de futbolistas, los números de Daniel Alves con el Club Universidad Nacional son los siguientes:

Partidos jugados: 13

Encuentros disputados como titular: 12

Goles marcados: 0

Asistencias aportadas: 5

Tarjetas recibidas: 3 amarillas y ninguna roja

Títulos: 0

Todos los clubes en los que jugó Dani Alves

El defensor brasileño que hoy tiene 42 años jugó en Bahía, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo, nuevamente en el Barça y en Pumas UNAM tuvo su último paso como futbolista profesional. Un detalle es que en casi todos los equipos en los que jugó logró ser campeón excepto en Bahía y en el Club Universidad Nacional.

