¿Cuándo sería el regreso de Dani Alves a las canchas?

Tras tres años fuera de las canchas, Dani Alves podría volver a ponerse los botines para jugar futbol. El brasileño estaría tramitando su registro ante la Federación Portuguesa de Futbol, esto con la intención de apoyar a su club Sporting São João de Ver.

"Gracias mi Dios por que tú les hablas a tu pueblo, gracias porque tu palabra si cumplirá para siempre. Tú eres el que ordena y sucede, el que promete y cumples. Fuera de ti no hay Dios, fuera de ti no hay vida eterna, fuera de ti no salvación", fueron las palabras del jugador brasileño recientemente en sus redes sociales.

Te puede interesar: El Fulham de Raúl Jiménez prepara una oferta millonaria por una de las promesas del Manchester City en la Premier League

RESUMEN: Bolivia 0 - 1 México | Amistoso Internacional

Un regreso inesperado

Dani Alves espera volver a involucrarse en el futbol en los próximos meses.

"Quiero escribir un nuevo capítulo que solo es posible cuando todos están de acuerdo. No he venido aquí para cambiar la historia del São João de Ver, he venido para añadir páginas. No quiero que piensen que vengo a cambiar lo que es suyo. Al contrario, vengo a intentar construir con ustedes una gran historia", dijo el futbolista sudamericano.

Dani Alves salió de mala manera de Pumas, equipo que busca cortar una racha de casi 15 años sin coronarse en la Liga BBVA MX .

Pumas espera haber contratado a la solución ante la falta de gol

El equipo dirigido por Efraín Juárez tiene ahora a un nuevo brasileño en sus filas, el delantero Juninho.

"Me quedo mucho con el segundo tiempo que tuvimos ante León, eso me representa a mí, hicimos el uno a uno y, aunque los libros digan que tienes que empezar a partir del orden, no, metí 3 nueves, metí un carrilero, jugamos con un central y, bueno, creo que generamos aunque desafortunadamente no somos finos", sentenció el DT mexicano tras el último duelo de Pumas ante León.

Los felinos esperan volver a la gloria de la mano de un nuevo brasileño. Juninho ya marcó en la Liga BBVA MX y espera ser la respuesta a la falta de goles de Pumas en los últimos semestres.

Te puede interesar: Esta es la edad con la que Enrique “Ojitos” Meza todavía dirige en el futbol mexicano