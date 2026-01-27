Esta es la edad con la que Enrique “Ojitos” Meza todavía dirige en el futbol mexicano

Enrique “Ojitos” Meza todavía dirige en el futbol mexicano a sus 77 años, pues pese a la edad avanzada aún comparte sus conocimientos desde el banquillo a grandes futbolistas, que en algunos casos son leyendas. El entrenador regresó tras 6 años de ausencia para comandar a las cuadras con las que marcó época.

Meza ha participado en Juegos de Leyendas con los equipos que dirigió, como recientemente fue el duelo de Cruz Azul contra América en el Estadio 10 de Diciembre, donde fue la casa de la Máquina por mucho tiempo.

El 5 veces campeón de la Liga BBVA MX dirige a las Leyendas de varios clubes a sus 77 años|Archivo TV Azteca

“Ojitos” dirigió el encuentro, pero cayó junto al equipo por marcador de 4-1 ante las Águilas, por lo que no pudo levantar la copa del Clásico de Leyendas. Cabe destacar que Enrique dirigió al conjunto celeste en 4 etapas; sin embargo, es el único club con el que no pudo ganar la Liga BBVA MX.

El regreso de “Ojitos” a los equipos con los que marcó época

A principios de noviembre, Meza volvió a los banquillos tras 6 años de ausencia para dirigir a las Leyendas del Toluca en un encuentro a beneficio contra un equipo conformado por las barras de los Diablos Rojos, como fue la Perra Brava y la Banda del Rojo.

“Ojitos” también dirigió partidos del Pachuca, club con el que ganó seguramente el título más importante de su carrera como fue la Copa Sudamericana, el único campeonato del futbol mexicano en una competencia de Sudamérica.

Es así que Enrique sigue estando vigente en el futbol mexicano a sus 77 años al dirigir a las Leyendas del Toluca, Pachuca y Cruz Azul, tal como lo hacía tiempo atrás, con charlas motivadoras en vestidor y la táctica del juego que lo llevaron a ganar 5 títulos de la Liga BBVA MX y a ser entrenador de la Selección Mexicana en el proceso mundialista de Corea-Japón en 2002.