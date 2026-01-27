El Fulham de Raúl Jiménez prepara una oferta millonaria por una de las promesas del Manchester City en la Premier League

El Fulham FC se ha posicionado como uno de los clubes más interesados en hacerse con los servicios de Oscar Bobb, joven extremo noruego del Manchester City, de cara al actual mercado de fichajes. Diversos medios deportivos ingleses han informado que el conjunto londinense ya inició contactos formales con el club campeón de la Premier League para explorar la viabilidad de la operación.

De acuerdo con reportes de periodistas especializados en el mercado de transferencias, Fulham habría puesto sobre la mesa una propuesta cercana a los 35 millones de libras, cifra que refleja la alta valoración que el Manchester City hace de un futbolista considerado una de las promesas más interesantes de su cantera. Aunque aún no existe un acuerdo definitivo, las conversaciones estarían avanzadas y el club de Craven Cottage aparece como el mejor posicionado en la carrera por el jugador.

Oscar Bobb, de 22 años, ha tenido una participación limitada con el primer equipo del City durante la presente temporada. La fuerte competencia en las posiciones ofensivas, sumada a algunos problemas físicos que lo mantuvieron alejado de las canchas, ha reducido sus minutos bajo la dirección de Pep Guardiola. Este contexto ha abierto la puerta a una posible salida, especialmente si el jugador busca mayor continuidad en la Premier League.

El interés de Fulham no es aislado. Otros clubes europeos, entre ellos Tottenham Hotspur y Borussia Dortmund, han sido vinculados con Bobb en las últimas semanas. Sin embargo, la propuesta del equipo dirigido por Marco Silva sería la más concreta hasta el momento, con la promesa de un rol más relevante dentro del esquema ofensivo.

