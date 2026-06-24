Lo rechazaron en Cruz Azul y hoy es la figura de Colombia en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya tiene a Colombia como una de las clasificadas a la siguiente ronda. Además, el combinado cafetalero tiene a uno de los jugadores más destacados del torneo con un vínculo poco conocido con la Liga BBVA MX. Hace más de una década buscó una oportunidad en Cruz Azul, pero no prosperó.

Mientras hoy Cruz Azul busca refuerzos, en su momento perdió a un crack. Se trata de Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y titular con Colombia. El defensor suma dos goles en la fase de grupos del Mundial y se ha convertido en una de las figuras del equipo cafetero durante las primeras jornadas del torneo.

Cruz Azul dejó pasar a Daniel Muñoz, figura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En 2013, Daniel Muñoz llegó a México junto a su madre para intentar abrirse camino en el futbol. Primero tuvo contacto con Atlante y después entrenó con las fuerzas básicas de Cruz Azul en La Noria. El colombiano estuvo cerca de tres semanas y, aunque en ese periodo dejó buenas sensaciones, no lo registraron.

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Mientras también convivió con futbolistas colombianos como Luis Amaranto Perea y Teófilo Gutiérrez, el fichaje no se concretó por una cuestión reglamentaria. Daniel Muñoz era menor de edad y debía esperar un año para poder firmar contrato. Esa situación frenó la operación y el jugador decidió regresar a Colombia.

El jugador más caro de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul

La carrera de Daniel Muñoz tras su frustrado paso por Cruz Azul

Después de salir de México, el lateral pasó por Águilas Doradas y Atlético Nacional. Más adelante dio el salto a Europa con Genk y después llegó al Crystal Palace. En la actualidad es uno de los jugadores más importantes de Colombia en el Mundial 2026 con 30 años.

Los números de Daniel Muñoz con Colombia en el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, Daniel Muñoz suma los 180 minutos disputados con la selección de Colombia. Además, el defensa marcó 2 goles (uno vs. Uzbekistán y otro ante RD Congo) y llegó al 90% de pases precisos. Por todo esto y otras estadísticas positivas, SofaScore ya lo valoró con 7.65 tras estas dos primeras jornadas, siendo de los mejores del torneo.

Los números de Daniel Muñoz en la última temporada con el Crystal Palace

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Daniel Muñoz en el Crystal Palace de la Premier League han sido los siguientes: