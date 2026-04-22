Daniel Rodríguez, la promesa de la UFC que terminó encerrado en una prisión mexicana

La UFC 318, misma que se llevó a cabo hace unos meses, trajo consigo el escenario ideal para Daniel Rodríguez, peleador que obtuvo la victoria ante Kevin Holland y que, con ello, se convertía en una de las promesas más grandes que las Artes Marciales Mixtas tenían en ese momento.

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La situación, sin embargo, cambió de la noche a la mañana, pues Daniel Rodríguez pasó de ser una de las joyas de la UFC a no solo alejarse del deporte durante ocho meses, sino que, en ese tiempo, terminó encerrado en una prisión mexicana. ¿Quieres conocer su historia?

¿Qué pasó con Daniel Rodríguez, promesa de la UFC que fue encarcelado?

La victoria ante Holland significó su tercer triunfo consecutivo, por lo que expertos catalogaban a Daniel Rodríguez como un elemento a seguir en la UFC. La situación, sin embargo, cambió por completo, pues pasó de ser una figura a pasar ocho meses de su vida encerrado en una cárcel al interior del país.

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Fue en una charla en The Ariel Helwani Show que Rodríguez confirmó que fue arrestado al traer consigo una pequeña bolsa de marihuana, la cual, según sus palabras, era menos de una onza. Esta cantidad, sin embargo, fue suficiente para ser arrestado y pasar casi un año privado de su libertad.

El peleador de la UFC confesó que intentó evitar problemas a través de la entrega de efectivo a la autoridad; sin embargo, estos no tomaron el dinero y, en consecuencia, este fue directo a la cárcel, misma en donde durante ocho meses no tuvo la alimentación, el reposo y el descanso adecuado para un atleta de alto rendimiento.

¿Daniel Rodríguez volverá a la UFC?

Después de que se confirmara su libertad, “D-Rod” tiene en mente volver a la UFC y demostrar que aún tiene lo necesario para brillar en el octágono, por lo que tiene en mente un mano a mano frente a Leon Edwards. Ante ello, habrá que estar pendientes de su evolución en las próximas semanas.