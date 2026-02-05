¡ESPECTACULAR! Daniel Suárez muy cerca del podio en la primera carrera de la temporada Nascar 2026

Debut redondo para Daniel Suárez en la temporada 2026 de la Nascar. El piloto mexicano finalizó en la cuarta posición después de largar en el lugar número 20 en el circuito del Browman Gray Stadium. Con este resultado, el nacido en Monterrey, Nuevo León alza la mano desde el principio para ser uno de los protagonistas de la campaña.

Carolina del Norte fue sede para esta carrera en la que los pilotos tuvieron que sortear 200 vueltas y buscar el triunfo para arrancar con el pie derecho la serie. Daniel Suárez sorpendió al quedar en cuarto lugar después de arrancar en la vigésima posición solo por detrás de: Ryan Preece, William Byron y de Ryan Blaney. Con este resultado, el piloto mexicano da un paso al frente y manda un mensaje contundente; viene a competir en los Estados Unidos.

¿Cuándo es la siguiente carrera?

El domingo 15 de febrero en punto de la 1:30 pm (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo una de las carreras más esperadas del año; la Daytona 500 en el Daytona International Speedway del estado de Florida. Cabe destacar que, un triunfo o un podio en este circuito podría ser un envión anímico para cualquier piloto en la campaña y obviamente, Dani Suárez no es la excepción.

Finalmente, el piloto regiomontano buscará superar el lugar 29 en la clasificación general, sitio que ocupó el año pasado tras una temporada llena de emociones. Suárez y su Chevrolet tendrán la complicada pero no imposible tarea de superar lo hecho por Kyle Larson en 2025.