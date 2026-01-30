Darío Benedetto es confrontado por aficionados del Barcelona tras sumar 2 años sin anotar

Darío Benedetto fue anunciado con bombo y platillos como el nuevo refuerzo del Barcelona Sporting Club (BSC) de Ecuador , donde arribó este jueves, para integrarse y comenzar a entrenar con el equipo. Sin embargo, el delantero que suma casi 2 años sin anotar, fue confrontado en el aeropuerto por aficionados, lo que generó tensión en el momento.

El excampeón con las Águilas del América, quien fue registrado en Argentina como portero, llega como agente libre al BSC, luego de quedarse sin equipo en octubre de 2025, cuando rescindió su contrato con el club sudamericano, donde tuvo la oportunidad de terminar con su sequía goleadora, pero erró un penal.

El argentino está a días de cumplir 2 años sin marcar; su último gol fue con Boca Juniors.|@pipabenedetto

En las redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se aprecia cuando Benedetto arriba al aeropuerto, pero es confrontado por uno de los aficionados del equipo ecuatoriano que le da la mano, para después apretársela. Ello provocó la reacción del exjugador de Boca Juniors, quien mostró su molestia al jalarlo del brazo.

El momento causó tensión y que las personas que resguardaban al delantero actuaran, mientras otros hinchas del club le realizaban peticiones. Darío salió y subió a una camioneta, donde los aficionados le pedían hacer goles, ya que lo consideran un fichaje bomba.

La sequía goleadora que arrastra Darío Benedetto

El argentino no marca un gol desde el 5 de febrero de 2024, cuando todavía jugaba para Boca Juniors; es decir, faltan pocos días para que se cumplan 2 años. Desde entonces, el delantero ha pasado por 5 clubes diferentes, ahora con Barcelona y en ninguno de ellos ha roto la sequía.

Darío salió de Boca Juniors en verano de 2024 tras el término de su contrato, pero encontró cabida en los Gallos Blancos del Querétaro, donde solo estuvo un torneo, para luego regresar al futbol sudamericano con el Olimpia de Paraguay y por último a Newell’s.

Ahora, Benedetto tratará de marcar su primer gol después de 2 años en la liga de Ecuador con el Barcelona, donde este jueves fue presentado oficialmente.