ÚLTIMA HORA: Ex goleador del América al Barcelona 

El mercado de fichajes en Sudamérica vuelve a sorprender: el ex atacante Darío Benedetto será nuevo jugador de Barcelona SC. A falta de los exámenes médicos, todo está acordado para que el delantero argentino firme un contrato por un año con el club ecuatoriano. La operación se concreta por pedido expreso del entrenador César Farías, quien busca reforzar la ofensiva del equipo de cara a la temporada 2026.

Dario Benedetto, de 35 años, llega con una amplia trayectoria internacional y con la experiencia de haber jugado en ligas de Argentina, México (Xolos de Tijuana, América y Querétaro), España y Francia. Su nombre está asociado a goles importantes y a un carácter competitivo que lo ha convertido en referente en cada institución que defendió. Para Barcelona SC, su incorporación representa un golpe de autoridad en el mercado y una apuesta por la jerarquía en el ataque.

¿Cuáles fueron los números de Benedetto en América?

Uno de los capítulos más destacados de la carrera del “Pipa” se vivió en México, cuando vistió la camiseta del América entre 2014 y 2016. En ese periodo, Benedetto disputó 63 partidos oficiales, anotando 26 goles y brindando 8 asistencias. Su promedio de anotaciones fue de 0.41 por encuentro, una cifra que lo colocó como uno de los delanteros más efectivos de la Liga BBVA MX en ese momento.

Con el América conquistó el Campeón de Campeones 2014 y 2015 y fue pieza clave en la ofensiva azulcrema, destacando por su movilidad, capacidad de definición y entrega dentro del campo. Su paso por México consolidó su reputación como un atacante de nivel internacional, lo que posteriormente le abrió las puertas de Boca Juniors y del futbol europeo.

¿Qué expectativas tiene el Barcelona SC con Benedetto?

El arribo de Benedetto genera gran expectativa entre la hinchada amarilla. Barcelona SC busca reforzarse para competir en el campeonato ecuatoriano y en la Copa Libertadores, y la experiencia del argentino será vital para guiar a un plantel que combina juventud y experiencia. César Farías confía en que el “Pipa” pueda aportar liderazgo dentro y fuera de la cancha, además de goles que marquen la diferencia en partidos clave.

