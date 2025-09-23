Fue campeón con el América y hoy vive un infierno desde hace más de un año: le pasa algo horrible

Darío Benedetto suma más de un año sin marcar gol, algo preocupante para el delantero, pues su especialidad era marcar tantos a diestra y siniestra con cualquier equipo. De hecho, en el América le fue bien, puesto que fue campeón de la Concachampions en 2015. El “Pipa”, quien tuvo un momento chusco en su carrera al ser registrado como portero , vive un infierno en la actualidad, pues en este lapso de tiempo ha estado en 4 clubes y en ninguno ha marcado.

Benedetto tuvo la oportunidad de romper con la malaria ahora que forma parte de Newell´s, pero erró un penal ante Belgrano, hecho que causó rechazo de la afición argentina, pues le pegó con poca fuerza y a las manos del arquero. Por lo anterior, el exjugador del América, que recientemente pasó una vergüenza en Sudamérica , acumula 19 meses sin marcar, algo preocupante para un jugador de talla internacional.

Club Atlético Newell´s Old Boys Darío Benedetto no marca gol desde el 5 de febrero de 2024 y desde entonces ha vestido la playera de 3 equipos diferentes

La malaria de Darío Benedetto, jugador que fue campeón con América

Darío Benedetto marcó su último gol el 5 de febrero de 2024 ante Tigre, cuando aún era jugador de Boca Juniors, desde entonces, suma 19 meses sin anotar con 4 clubes diferentes, pues en su sequía ha vestido la playera de 3 equipos más en diferentes países.

Benedetto se quedó sin equipo en verano de 2024 tras el término de contrato con Boca Juniors. No obstante, el delantero firmó con Querétaro en su retorno a la Liga BBVA MX, pero no fue lo esperado, ya que solo estuvo un semestre en los Gallos Blancos, por lo que regresó al futbol sudamericano.

Darío Benedetto no anota un gol hace 19 meses y acaba de perder este penal por Newell's 😀



pic.twitter.com/Hu6yPhNTqc — Ampuerismo (@_JorgeV__) September 23, 2025

El “Pipa” fue contratado por Olimpia de Paraguay a principios de 2025, pero nuevamente solo duraría un semestre, pues el destino lo llevó de regreso a su país con Newell´s, equipo con el que pudo terminar su sequía goleadora, pero falló el penal que en ese momento le daba el empate a su club ante Belgrano, que terminó por ganar el duelo por marcador de 3-0.