David Beckham consigue algo HISTÓRICO que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo nunca lograron

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó en Estados Unidos y una de las figuras más influyentes del futbol internacional aprovechó el momento para celebrar un reconocimiento. David Beckham festejó haber conseguido algo que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo han logrado hasta ahora.

Mientras se habla del gran nivel de Estados Unidos en el Mundial, el que apareció en ese país para ser noticia fue el mediocentro inglés que preside al Inter Miami. David Beckham recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor reservado para figuras con impacto excepcional en el entretenimiento y la cultura popular.

|Getty Images

David Beckham entra al Paseo de la Fama de Hollywood

El exjugador inglés compartió el momento en sus redes sociales y lo calificó: “un día que nunca olvidaré”. En su mensaje agradeció a la Cámara de Comercio de Hollywood, a su familia y a su amigo Tom Cruise, quien estuvo presente en la ceremonia.

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“Los Ángeles ocupa un lugar tan especial en mi corazón. Vine aquí con un sueño de lo que el futbol podría ser en los Estados Unidos”, escribió Beckham.

El reconocimiento tiene un componente histórico: Beckham se convierte en uno de los pocos futbolistas en recibir una estrella en Hollywood, algo que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo han logrado.

El impacto de David Beckham más allá de la cancha

La estrella no premia únicamente su carrera deportiva. También reconoce su influencia en la popularización del futbol en Estados Unidos, especialmente desde su llegada al LA Galaxy en 2007. Beckham destacó precisamente ese punto en su mensaje, agradeciendo ser reconocido por su papel en el crecimiento del deporte en USA.

Su llegada a la MLS marcó un antes y un después para la liga, abriendo el camino para la llegada de otras figuras internacionales. Ahora el inglés lidera un proyecto espectacular como ser dirigente y propietario del Inter Miami CF.

Messi y Cristiano aún no tienen este reconocimiento

Aunque Messi y Cristiano Ronaldo han acumulado Balones de Oro, récords y títulos que superan ampliamente el palmarés de David, ninguno de los dos posee actualmente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Así, mientras el Mundial comienza en Estados Unidos, Beckham suma un reconocimiento histórico.

