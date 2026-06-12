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Lisa enciende el Estadio de Los Ángeles y Katy Perry conmueve en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos; resumen y mejores momentos

Sigue EN VIVO y GRATIS la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, donde se presentará Katy Perry, Future y Lisa de Blackpink, por Azteca 7.

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Mundial 2026
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: Performers dance during the Opening Ceremony before the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Harry How/Getty Images)|Harry How/Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

La tercera Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026, ahora en la sede de Estados Unidos, se llevará a cabo dentro de poco tiempo y para que no te pierdas ningún segundo de lo que está pasando aquí puede seguir el minuto a minuto de todo lo que rodea la próxima presentación de Katy Perry, Lisa de Blackpink y Future, quienes serán los encargados de llevar el show inaugural de hoy 12 de junio.

Te puede interesar: Inauguración 2026 en Estados Unidos: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión de la ceremonia HOY viernes 12 de junio del show de Katy Perry, Lisa de Blackpink y Future; link libre, en directo y por streaming

Artistas que estarán en inauguración Mundial 2026 de Estados Unidos

La ceremonia inaugural se llevará a cabo en Los Ángeles, específicamente en el SoFi Stadium, el cual ha recibido a cientos de miles de fanáticos de todo tipo de deporte gracias a que a sido sede de diversos eventos de talla internacional. En esta ocasión los artistas encargados de abrir el día serán:

  • Katy Perry
  • Lisa de Blackpink
  • Future
  • Anitta
  • Rema
  • Tyla

Y no se descarta que lleguemos a tener alguna sorpresa durante la apertura.

Horario de Ceremonia inauguración mundial 2026 en Estados Unidos

La Ceremonia Inaugural del Mundial 2026 en la sede de Estados Unidos comenzará en punto de las 5:30 p.m. a través de nuestra app TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web de Azteca Deportes. Y si quieres seguir viendo el partido entre Estados Unidos vs. Paraguay te recordamos que inicia a las 6:30 p.m., tanto en Azteca 7 como en nuestra transmisión en vivo y gratis.

¿Dónde ver la Ceremonia de Inauguración de Estados Unidos del Mundial 2026?

La Ceremonia de Inauguración de Estados Unidos en el Mundial 2026 la puedes ver gratis y en vivo en nuestro sitio web, solo da click aquí para ver la transmisión.

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