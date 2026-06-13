La Selección de Brasil debutó este sábado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un duelo complicado ante Marruecos, donde Carlo Ancelotti sorprendió al entonar el himno nacional de la verdeamarela. Pero lo que más llamó la atención es el parche dorado que el pentacampeón tiene en su camiseta.

En esta edición de la justa mundialista, solo 8 selecciones podrán utilizar el parche dorado y Brasil fue el primer país en utilizarlo. Lo anterior, como una insignia para las selecciones que han salido campeonas en la justa veraniega, y la verdeamarela es la principal al sumar 5 títulos. Conoce cuáles han ganado más: ¿Italia, Alemania o Argentina?

Por qué Brasil lleva un parche dorado en su camiseta durante el juego contra Marruecos|@zonamxoficial

Las 8 selecciones que usarán el parche dorado

Brasil es la selección más ganadora en todas las Copas Mundiales de la FIFA™ al sumar 5 títulos. No obstante, desde Corea-Japón 2002 no logra la hazaña, por lo que este 2026 podría romper la marcha en lo que sería el último baile de Neymar Jr. No solo es la verdeamarela, pues otras 7 selecciones portarán el parche



Brasil: 5 títulos Alemania: 4 títulos Italia: 4 títulos Argentina: 3 títulos Uruguay: 2 títulos Francia: 2 títulos Inglaterra: 1 título España: 1 título.

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Los partidos de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección dirigida por Carlo Ancelotti debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un partidazo ante Marruecos. La segunda jornada será hasta el viernes 19 de junio ante Haití, mientras que en el último duelo del Grupo C se medirá contra Escocia el miércoles 24.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.