ÚLTIMA HORA: La convocatoria OFICIAL de México para enfrentar a Islandia

Este jueves 19 de febrero del 2026, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para disputar el encuentro amistoso ante Islandia, juego de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria de México incluye un total de 21 jugadores que se encuentran disputando el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX pues al ser juegos amistosos, Javier no puede convocar a jugadores de Europa o de otras ligas al no ser fecha FIFA.

Los futbolistas convocados por Javier Aguirre fueron:

Porteros: Luis Malagón, Tala Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Richard Ledezma, Jesús Garza, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Diego Campillo, Everardo López, Jesus Gallardo

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Erik Lira, Denzel García, Lainez, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Brian Gutierrez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez

Delanteros: Guillermo Martínez, Armando González, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado

🚨 MISIÓN CUMPLIDA 🚨



Encontramos la convocatoria oficial de Javier Aguirre para enfrentar a Islandia en Querétaro. 🤩



¡Gracias, Kin! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/rkVuHfoMYS — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

Fecha y hora en la que se enfrentan México vs Islandia

El juego de México vs Islandia es amisotoso y de preparación para la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se va a disputar el siguiente miércoles 25 de febrero del 2026 en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

No toques la imagen si no quieres ver una 🐜...#SomosMéxico pic.twitter.com/o0R3RJr0HE — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 17, 2026

El partido será en el Estadio Corregidora, dandole la oportunidad a los aficionados de Querétaro de poder asistir apoyar a la Selección Azteca.



México vs Islandia

Estadio Corregidora

miércoles 25 de febrero del 2026 en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el México vs Islandia EN VIVO Y GRATIS?

El juego de México vs Islandia lo vas a poder totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.

