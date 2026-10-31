Sorpresa en Arabia Saudita: Carl Jammes Martin derrota a David Picasso pese a caer en el séptimo round

David Picasso (33-2-1,18KO's) derribó a Carl Jammes Martin (20-0, 21KO's) en el séptimo asalto, pero ni siquiera ese golpe pudo inclinar las tarjetas a favor del mexicano. El filipino se llevó la victoria por decisión dividida en The Venue, en Riad, Arabia Saudita, durante la función México vs El Mundo, en un resultado que dejó al capitalino sin el triunfo pese a uno de los momentos más contundentes de la pelea.

La tarjeta fueron 95-94, 95-94 y 96-93 a favor de Wonder Boy.

El derribo parecía abrirle a Picasso la puerta para cerrar una actuación favorable ante un rival que llegó invicto y tuvo que soportar el poder de los puños del mexicano. Sin embargo, los jueces vieron el ímpetu y volumen de golpes del peleador asiático y otorgaron la victoria a Martin, quien salió con la mano levantada después de 10 asaltos de intercambios, presión y respuestas de ambos peleadores.

Picasso mandó a la lona a Martin, pero no convenció a todos los jueces

El mexicano buscó desde el inicio adueñarse del centro del cuadrilátero. Con mayor fluidez en sus combinaciones, intentó imponer condiciones ante un filipino que apostó por la velocidad de piernas y los desplazamientos para evitar quedar atrapado en las cuerdas.

En el tercer asalto, Picasso aumentó el castigo al cuerpo y consiguió arrinconar a Martin, quien recurrió a los amarres para frenar las ofensivas. Los volados de derecha e izquierda comenzaron a poner en aprietos al asiático, aunque el capitalino también tuvo dificultades para conectar algunos de sus lanzamientos.

Carl Martin cae después de un extraordinario golpe de Picasso. 🥊 #BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca 🔴 DISFRUTA LA PELEA EN VIVO AQUÍ: https://t.co/P7EXPCv6Lp https://t.co/bkEOLZsiJN — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 31, 2026

Martin ajustó en el cuarto episodio. Utilizó mejor sus piernas para esquivar los golpes y respondió con la derecha, mientras Picasso continuaba la pelea con un corte en el pómulo derecho.

El séptimo round representó el momento más importante para el mexicano. Picasso conectó el golpe que mandó a Martin a la lona y sacudió el desarrollo del combate. El derribo le dio un argumento contundente en una pelea cerrada, pero no bastó para convencer a la mayoría de los jueces al momento de definir al ganador.

Decisión dividida favorece al filipino

Después de 10 episodios , las tarjetas determinaron que Martin se llevara la victoria por decisión dividida. El resultado premió al filipino pese al derribo sufrido en el séptimo episodio y dejó a Picasso con la frustración de no capitalizar el momento de mayor impacto de su actuación.

Martin había llegado al combate con un récord invicto de 28 victorias, 21 de ellas por nocaut. El triunfo ante el mexicano representa uno de los resultados más importantes de su trayectoria, mientras Picasso deberá asimilar una derrota que se definió en las tarjetas y no por la contundencia de un solo episodio.

El capitalino había subido a las 126 libras después de su derrota ante Naoya Inoue, en diciembre de 2025, y conquistó el cinturón Silver del Consejo Mundial de Boxeo frente a Maicol Rincón en agosto de 2026. Ahora, su camino en el peso pluma suma un tropiezo doloroso, marcado por un séptimo asalto que parecía cambiar la historia, pero que no cambió la decisión de los jueces.