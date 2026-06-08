Juega en la quinta división de Inglaterra y estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La conformación de los planteles oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ suele estar dominada por deportistas que militan en las ligas más populares del planeta. Sin embargo, el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Nueva Zelanda ratificó la convocatoria de un futbolista cuyo presente transcurre muy lejos de los grandes reflectores europeos: Tommy Smith, defensor central que milita en el

Braintree Town dentro de la National League, correspondiente a la quinta división del sistema de ligas de Inglaterra.

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El experimentado defensor de 36 años ha jugado toda su carrera en equipos de la liga británica y su realidad en el cierre del torneo local inglés fue complicada, ya que vivió el descenso de categoría con el Braintree Town hacia la sexta categoría del futbol de Inglaterra. Más allá de la mala temporada del equipo, Smith disputará su segunda Copa Mundial de la FIFA™, ya que cuenta con un torneo disputado en su haber: fue parte de la delegación de Nueva Zelanda en Sudáfrica 2010.

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El camino que tendrá Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto de Oceanía, dirigido por Darren Bazeley compartirá el Grupo G de la justa mundialista con las selecciones de Bélgica, Irán y Egipto. Tommy Smith, por su parte, pasará de jugar en la quinta división inglesa a disputar el torneo más importante con grandes figuras a nivel mundial. El camino de Nueva Zelanda comenzará el próximo lunes 15 de junio enfrentando a Irán, en la segunda fecha chocarán con Egipto el 21 de junio y culminarán su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Bélgica.

Cabe destacar que Nueva Zelanda no llega de la mejor manera a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que viene de perder sus últimos dos amistosos de preparación, por 4-0 vs Haití y por 1-0 contra Inglaterra ;este último durante el fin de semana. Los dirigidos por Bazeley deberán ajustar el sistema y posiciones en el campo si quieren ser competitivos en el Grupo G.

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