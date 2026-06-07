El grupo más caro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ supera los 2 mil millones de euros

Las agencias de tasación deportiva completaron el balance sobre el valor comercial de las cuarenta y ocho plantillas inscriptas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los datos provistos por la plataforma especializada Transfermarkt confirman una marcada disparidad económica entre los diferentes sectores del torneo. Sin embargo, el Grupo I que contempla a Francia, Noruega, Senegal e Irak se consolidó oficialmente como el grupo con mayor cotización monetaria superando los 2 mil millones de euros.

|Instagram: Selección de Francia

Esta cifra establece un nuevo récord histórico para las fases iniciales de una justa organizada por la FIFA, el poderío financiero de los seleccionados europeos se refleja de manera directa en el costo de los planteles ya que estamos mencionando un grupo que contiene a los dos jugadores más caros del planeta como lo son Kylian Mbappé y Erling Haaland, valuados en 200 millones de euros cada uno.

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El Grupo I es el más cotizado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El seleccionado de Francia encabeza la tabla de valuación con un costo de plantilla fijado en mil quinientos sesenta millones de euros debido a que los atacantes del cuadro galo poseen transferencias vigentes de alto perfil dentro del mercado del viejo continente, de esta manera el conjunto dirigido por Didier Deschamps es el activo más valioso de la competencia global.

Por su parte, el seleccionado de Noruega aporta una cifra complementaria muy significativa de quinientos noventa y dos millones de euros al balance general con la presencia de delanteros de élite mundial tal como lo son Erling Haaland y Martín Ødegaard. Esto justifica el elevado precio de la escuadra nórdica en los registros informáticos.

A su vez, los jugadores del conjunto africano de Senegal añaden otros cuatrocientos ochenta millones de euros a la contabilidad final de la serie tras las últimas revisiones de las agencias. Por último, el cuadro de Irak completa la estructura del grupo con la tasación más baja pero suficiente para rebasar con comodidad la marca propuesta.