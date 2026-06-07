Fuga de talento: 4 cracks mundiales que extrañaremos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El 11 de junio se dará el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que en esta particular edición contará con la presencia de 48 selecciones. El camino, sin duda fue largo, y en este sentido algunos futbolistas de renombre no pudieron ayudar a sus países para estar presente en suelo norteamericano.

Otro de los argumentos latentes pueden ser algunas lesiones o dolencias físicas, las cuales provocan que el jugador no se encuentre en óptimas condiciones y se pierda la posibilidad de representar a su nación en tan semejante competencia.

¿Quiénes son los cracks que no dieron el presente en Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo a información suministrada por la cuenta oficial de Live Score, en el listado aparecen Khvicha Kvaratskhelia, Dominik Szoboszlai, Robert Lewandowski y Victor Osimhen.

Los tres europeos y el africano se metieron en la lista considerando las ausencias de Georgia, Hungría, Polonia y Nigeria en el torneo de futbol más importante del planeta.

This years world cup will be missing some absolute ballers 😪 pic.twitter.com/589CpFrmP1 — LiveScore (@livescore) June 7, 2026

Sin duda, varios aficionados a lo largo del país estarán extrañando esas gambetas y desequilibrios en el campo, los cuales, los convierte en referentes de sus seleccionados.

Lamentablemente, los seguidores del deporte rey tendrán en su memoria sus grandes rendimientos en los clubes, instituciones con las cuales no dejaron de brillar y por supuesto marcaron las diferencias para conseguir nuevos galardones.

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