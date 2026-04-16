De valer 150 millones de euros; esto le costaría Philippe Coutinho a Pumas UNAM en el Apertura 2026

Sería la gran bomba del mercado de verano. Pumas UNAM quiere a Philippe Coutinho a pesar de una pésima estadística, pues se sabe que es un jugador de una jerarquía increíble, con pasado en los mejores clubes del mundo y estando entre los futbolistas más caros del planeta. De hecho, el brasileño llegó a costar 150 millones de euros, pero llegaría por mucho menos a México.

Mientras que Efraín Juárez podría llegar a un récord y ser el mejor DT de la historia de Pumas, el entrenador mexicano también piensa, junto a la directiva, en las oportunidades que hay en el mercado de fichajes pensando en la ventana de verano. En ese sentido, para el Apertura 2026 estarían pensando en Coutinho, quien hoy vale 2.5 millones de euros, mucho menos que en su ‘prime’.

Coutinho

Así bajó el precio de Philippe Coutinho a lo largo de los años

El mediapunta de 33 años comenzó su carrera en las fuerzas básicas del Vasco Da Gama, que lo vendió por 3.5 millones de euros al Inter de Italia en 2008. Ya en 2013 el Liverpool lo pagó € 13,000,000. En 2017 su valor de mercado ya había escalado a 40 millones de la moneda europea.

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En 2018, mientras Transfermarkt lo tenía tasado en 90 md€, el Barcelona pagó € 135,000,000 por la ficha de Philippe Coutinho. Apenas unos meses después, precisamente en octubre de ese mismo año, el mediapunta brasileño llegó a su valor de mercado más alto: 150 millones de euros.

Desde entonces, su precio estimado fue cayendo en picada. En los primeros meses de 2019 ya costaba 100 md€. Y llegó a caer hasta 56 millones cuando era jugador del Bayern Múnich (a préstamo) en abril de 2020. Ya en julio de 2022, su precio era de 20 millones de euros cuando lo compró el Aston Villa.

A partir de julio de 2024, su carrera continuó en su país de origen y en su primer equipo: Vasco Da Gama. En el Brasileirão su precio cayó hasta los 3.5 md€. Cuando finalizó su contrato con su club, su valor pasó a ser de 2.5 millones de euros. Al ser agente libre, Pumas solo debería encargarse del alto salario de Coutinho y, quizás, de una eventual prima por fichaje.