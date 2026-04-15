De criticado a ser el mejor entrenador de la historia de Pumas UNAM: el increíble hito que conseguiría Efraín Juárez

Así como hay un ex futbolista de Pumas que hoy logró un récord en su liga europea, el entrenador actual del Club Universidad Nacional podría convertirse en el mejor DT de la historia de la institución universitaria si logra conseguir una marca de la cual está muy cerca. Si bien no será fácil, Efraín Juárez puede conseguir un hito increíble en este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Mientras fue tendencia un futbolista argentino que lloró en televisión al recordar su paso por Pumas, en la actualidad el DT mexicano estaría muy cerca de lograr algo único y que nadie creía posible. Efraín Juárez puede ser el entrenador que más puntos consiga en la Fase Regular de un torneo corto de 17 fechas con el conjunto universitario.

Juárez recibe 32 millones de pesos al año en Pumas|Pumas UNAM

Efraín Juárez podría llegar a un récord increíble en el Clausura 2026 con Pumas

El Clausura 2026 puede ser histórico para el DT mexicano, pues tiene la posibilidad de romper el récord de puntos en semestres de 17 fechas. Resulta que las estadísticas dicen que Pumas lleva 27 puntos en 14 jornadas, a falta de tres partidos para terminar la Fase Regular. En caso de lograr las tres victorias, la UNAM llegaría a 36 unidades, el número del récord para Efraín Juárez.

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Hasta ahora el récord de Pumas en torneos de 17 fechas son 35 puntos, conseguidos por el entrenador Guillermo Vázquez en dos oportunidades: en el Clausura 2011 (campeón), y en el Apertura 2015 (finalista ante Tigres de la UANL).

|X: Pumas

¿Qué necesita Efraín Juárez para ser el mejor DT de la historia de Pumas en torneos de 17 fechas?

Básicamente Pumas debe ganarle a Atlético San Luis, a los Bravos de Juárez y a Pachuca si quiere terminar el Clausura 2026 con 36 puntos y, de esa manera, darle el récord a Efraín Juárez.

Los entrenadores con más puntos en la historia de Pumas UNAM en torneos cortos

En campeonatos cuyas fases regulares duraron 17 fechas, según estadísticas de Récord, estos son los entrenadores que más puntos consiguieron con Pumas UNAM: