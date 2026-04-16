¿Es realmente tan bueno? Pumas UNAM quiere a Philippe Coutinho a pesar de esta pésima estadística

Pumas ha mejorado su juego durante este Clausura 2026 y se posiciona como uno de los candidatos al título. Pese a ello, tanto Efraín Juárez como la directiva se encuentran analizando posibilidades de mejora dentro del equipo y un rumor que llega desde Brasil tomó por sorpresa a todos los aficionados. Philippe Coutinho, ex Barcelona y Bayern Múnich, estaría dentro del radar de los universitarios.

La información fue revelada por el medio brasileño RTI Esporte, el cual alega que Pumas buscaría el fichaje de Coutinho como agente libre. El delantero de 33 años se encuentra sin equipo tras haber finalizado su contrato con el Vasco da Gama y, en estos momentos, está analizando diferentes propuestas donde continuar su carrera. Sin embargo, sus números recientes dejan mucho que desear.

El presente de Coutinho ya no es brillante

Si bien es cierto que el brasileño jugó en algunos de los mejores equipos del mundo como Barcelona, Bayern Múnich y Liverpool, su presente está lejos de aquellos momentos. Coutinho jugó su último partido oficial el 14 de febrero cuando Vasco da Gama se enfrentó a Volta Redonda por los Cuartos de Final del Campeonato Carioca.

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Desde aquel entonces, el brasileño no suma minutos dentro de un terreno de juego. Jugó apenas tres partidos en todo el año y solamente pudo anotar en una ocasión. Lleva 259 minutos jugados y estuvo lejos de haber mostrado un nivel sobresaliente en Brasil. Unos números que ofrecen más dudas que certezas y deja el debate abierto sobre cómo podría rendir el futbolista en la UNAM.

La controversial salida de Coutinho del Vasco da Gama

Pese a que mantenía contrato con el Vasco da Gama hasta junio, Coutinho le pidió a la directiva rescindir su vínculo de manera anticipada en el mes de febrero. De acuerdo a las palabras brindadas por el propio jugador, la decisión fue tomada por “sentirse muy cansado mentalmente”.

A lo largo de su estancia en Brasil, el delantero fue blanco de críticas de la afición por su desempeño y, como si fuera poco, fue abucheado por las gradas en su último juego con Vasco da Gama. Coutinho confesó que siempre fue "muy reservado" y que le cuesta hablar del asunto, pero necesitaba ser "honesto" sobre su salud mental tras las críticas recibidas.

